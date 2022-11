Sube tasa de interés: Una oportunidad para comprar una vivienda a un menor precio ante baja demanda

Cada vez más personas postergan la decisión de pedir una hipoteca debido a la subida de la tasa de interés.

Este año debido a la alta inflación y la subida de la tasa de interés por parte del Banco Central de Reserva (BCR), la demanda de préstamos para comprar una vivienda en el país ha caído significativamente, lo cual esta tendencia incluso podría mantenerse hasta el 2023.

Ante este contexto, Infobae conversó con Luis Fuentes, especialista en finanzas y director de Estudio Fuentes, quien comentó que a pesar de la disminución de los desembolsos de créditos hipotecarios se acentuaron este año hay aún oportunidades en el rubro inmobiliario.

“Pese a que hoy las tasas de interés para adquirir un crédito hipotecario están altas, siempre hay oportunidades, donde la gente le puede sacar provecho. Es aquí donde el concepto de finanzas personales resulta interesante, ya que hoy se presenta la oportunidad de comprar una vivienda a un menor precio debido a la poca demanda en el rubro inmobiliario”, comentó el especialista.

Asimismo, Fuentes señaló que algunos esperarán el próximo año cuando bajen las tasas de interés para recién comprar una vivienda; sin embargo, podría resultar una oportunidad, ya que muchos pueden comprar una vivienda a una alta tasa de interés, pero a un buen precio. Y más adelante podría renegociar ese préstamo hipotecario, con menores tasas, con otra entidad financiera.

“Hay varias opciones que se abren dependiendo de la realidad de una persona. Si hoy vas a un banco a solicitar un préstamo hipotecario te va a costar más porque la tasa de interés va a ser mayor a que si lo hubieras pedido el año pasado, pero también hay un tema interesante porque es mucho más probable que encuentres buenas oportunidades de compra de viviendas o inmuebles a un menor precio”, dijo el especialista.

Oportunidad

Fuentes dijo que si una vivienda hoy cuesta US$ 100 mil y se hace un enganche del 20%, una persona puede pagar US$ 20 mil de enganche por ese inmueble. Es así que deje que US$ 80 mil para financiar con el banco y las tasas lo definan ellos.

“Ahora pasa que vas a encontrar la misma vivienda, que antes costaba US$ 100 mil, a US$ 80 mil. El enganche del 20% que te va a ofrecer el banco o la entidad financiera, el cual el tope máximo que te pueda dar, en lugar de estar dando 20% ahora puedas dar el 16%, menos de lo que dabas antes. Y probablemente el próximo año las tasas de interés lo podría renegociar”, explicó Fuentes.

En otro escenario, el especialista en finanzas comentó que hay otra gente más conservadora que espera que baje la tasa de interés para recién comprar un inmueble, por lo tanto, destina ese dinero a una cuenta de ahorro a plazo fijo, donde ofrecen atractivas tasas de interés, lo cual puede rentabilizar tu dinero.

Los que hoy compran un departamento a una tasas de interés alta podría renegociar su deuda cuando esta baje más adelante.

Además, Fuentes comentó que hay préstamos con garantías inmobiliarias, donde empresas que captan dinero de gente se lo prestan a otras personas para que puedan ellos con una garantía inmobiliaria, puedan poner en valor un terreno, o un inmueble. “Estos préstamos con garantías tienen unos rendimientos con hasta con el 30% anual”, añadió.

Riesgos

Sin embargo, la otra cara de la medalla de la subida de la tasa de interés es que va haber mucha gente que no va a calificar a un crédito hipotecario, siendo un efecto colateral que va a hacer que mucha gente deje de acceder a créditos este y el próximo año.

Proyecciones

A partir de la mitad del próximo año, según estimado por el BCR, empezará a regularizarse las tasa de interés, por lo cual es una oportunidad única hoy encontrar inmuebles a buenos precios y luego puedas renegociar la tasa de interés con un banco cuando esta baje.

“El próximo año van a bajar relativamente rápido las tasas de interés, por ende, creo que hoy es un buen momento para hacerte con un buen precio de algún inmueble, con lo cual ahora mismo hay más oportunidades de encontrarlos a buenos precios”, comentó Fuentes.

En cuanto a las expectativas de la economía y al sector inmobiliario, el especialista en finanzas dijo que el próximo año debería ser mejor, ya que el mercado se está recuperando, debido a que viene bajando la inflación. “Se espera que el 2023 sea mejor para la economía y los créditos hipotecarios. A mitad del próximo año será un mejor momento para volver a invertir en una vivienda”, acotó.

Inversión en un inmueble

Aunque no existe una respuesta certera para saber qué es más conveniente cuando se trata de vender o alquilar un inmueble, hay factores que se deben tener en cuenta como la estabilidad económica del propietario y los objetivos en el corto y largo plazo, conociendo ello, se puede elegir la mejor opción. Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), la edad promedio en la que un peruano compra una vivienda está en el rango de 25 a 35 años.

Además, tras ellos están quienes tienen de 35 a 45, pero se diferencian porque buscan una segunda vivienda, una mejor opción a la que ya tienen. Por eso, los especialistas de V & V Grupo Inmobiliario, señalan que estas cifras dan luces a una opción de negocio rentable a corto plazo, sin embargo, es necesario evaluar algunos aspectos.

El impacto de la subida de la tasa de interés en el mercado inmobiliario todavía no se ha sentido contundentemente de alguna manera.

“En caso quieras vender o alquilar tu departamento, primero, es necesario que cuentes con el asesoramiento inmobiliario adecuado, ya que todo esto implica aspectos como el análisis del mercado actual, tasar el inmueble de manera correcta, evaluar la rentabilidad y las ganancias justas”, explican.

A continuación, los expertos de V&V Grupo Inmobiliario, explican las ventajas y desventajas de vender y alquilar un inmueble:

1. Ubicación. Si la casa o departamento no se ubica en un área altamente transitada o con fácil acceso a zonas comerciales, ponerla a la venta sería la mejor opción. “Una vivienda representa gastos de mantenimiento e impuestos que restan en lugar de sumar. Por ejemplo, con el dinero de la venta puedes comprar otra propiedad con mejor ubicación, tamaño y calidad. Esto te resultará más rentable a largo plazo”, señalan.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si el dinero de la venta no se invierte a corto plazo en otro activo inmobiliario y solo se gasta, se habrá generado una pérdida de patrimonio.

2. Documentación y deudas. En caso el propietario decida vender su casa y no cuenta con los documentos de la propiedad en regla, el proceso de traspaso podría resultar engorroso. En el peor de los casos, empeoraría si es que la vivienda no se ha terminado de pagar.

En cambio, si es un inmueble para alquiler, el proceso no implica trámites burocráticos, solo un contrato que asegure la cobertura por daños y la puntualidad en los pagos. Asimismo, si la propiedad aún no se ha terminado de pagar, la renta puede servir para pagar la hipoteca mensual. Una mejor alternativa es que si no tiene deuda con el inmueble, el 100% del dinero podrá ir a su cuenta de ahorros.

3. Deterioro del inmueble. Un factor en contra del alquiler es el deterioro latente de la casa o el departamento. Los años pasan y la vivienda va perdiendo exclusividad y calidad, esto sumado al descuido de algunos inquilinos podría resultar perjudicial para el propietario. Por eso, se debe realizar el contrato especificando ciertas cláusulas para evitar un gasto adicional.

Finalmente, otro factor importante a considerar en el alquiler es la buena comunicación y relación con los inquilinos, esto será vital para prevenir conflictos y ejecutar el cumplimiento de las normas. En cambio, esto no sucedería si es que el inmueble ya fue vendido, de alguna manera podrás tener la opción de buscar las características y nuevas tendencias de los consumidores y así comprar un nuevo departamento a la medida.

