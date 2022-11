Roberto Mosquera habló de su continuidad en Sporting Cristal tras quedar eliminado en semifinales ante Melgar

Roberto Mosquera se refirió a su continuidad en Sporting Cristal.

Roberto Mosquera habló sobre si continuará en Sporting Cristal después de caer 2-0 ante Melgar por la semifinal vuelta de los ‘Play Offs’ de la Liga 1 y quedar fuera de la disputa por el campeonato peruano. El entrenador de 66 años, quien lleva tres temporadas consecutivas en el banquillo ‘celeste’, termina su vínculo con el club a final de este 2022.

‘Mou’ comenzó refiriéndose a la derrota reciente ante el ‘dominó'. “El fútbol tiene estas cosas y hay que entenderlo, yo creo que nadie puede pensar que uno va a venir a disculparse por una mala actuación porque no la tuvimos hasta ese momento (dos cambios en el primer tiempo). Grimaldo venía siendo el más desequilibrante y Yotún con su calidad intacta, hacia presagiar un partido distinto”.

Después, el estratega nacional fue consultado por su futuro en la institución ‘bajopontina’. “No he tenido ningún acercamiento con Sporting Cristal, mi contrato termina ahora, así que veremos que viene, no tengo nada todavía, lo que quiero descansar”. Asimismo, le formularon una pregunta sobre su deseo de continuar y respondió que no habla de “supuestos”.

Por otro lado, la cabeza de los ‘cerveceros’ dejó en claro que tras ser eliminados en semifinales no fue un fracaso. “No puede ser, si hemos sido el mejor equipo del acumulado en los últimos 3 años. Sporting Cristal debió estar en la final, fue el que más puntos hizo”.

Levantó su queja a la Liga 1

En esa línea, Roberto Mosquera no se mostró muy conforme por el sistema del campeonato peruano. ¿Por qué? Y es que Sporting Cristal quedó primero en el acumulado por quinta vez consecutiva, no obstante, tuvo que enfrentar una semifinal con Melgar, la cual terminó perdiendo.

“Creo que el ganador del Apertura y Clausura deberían jugar un partido y el mejor del acumulado ir a la final porque tiene más puntos, más goles hechos y menos goles recibidos que los tres”, explicó el DT rímense.

Además, la ‘Mosca’ se quejó por la no implementación del VAR en el balompié ‘incaico’, pues considera que hubo muchos fallos arbitrales que perjudicaron a su equipo en el enfrentamiento con Melgar.

Roberto Mosquera protestó sobre el sistema de Liga 1.

Cristal fue superado por Melgar

Sporting Cristal perdió los dos partidos de las semifinales ante Melgar y con ello no estará en la definición por el título de la Liga 1 con Alianza Lima. Con esto se rompe la racha del año par que inició en 2012, en la cual los ‘bajopontinos’ consiguieron cincos trofeos nacionales.

Primero, los dirigidos por Mosquera perdieron 2-0 en el estadio Monumental de la UNSA el pasado miércoles. Después, volvieron a caer por el mismo resultado en el Nacional de Lima con goles de Bernardo Cuesta y Luis Iberico.

Con goles de Bernardo Cuesta y Luis Iberico, los arequipeños derrotaron a los 'celestes' y clasificaron a la final de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Los números de Mosquera en el 2022

Sporting Cristal solo perdió nueve de 42 compromisos en toda esta temporada, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Por el campeonato peruano tuvo apenas cinco resultados desfavorables. Previo a las semifinales, cayó ante Sport Huancayo, Universidad César Vallejo y Atlético Grau.

Torneo Apertura

Fecha 1: Sport Huancayo 1-0 Sporting Cristal

Fecha 9: Universidad César Vallejo 2-0 Sporting Cristal

Torneo Clausura

Fecha 17: Sporting Cristal 1-2 Atlético Grau

Semifinales

Melgar 2-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal 0-2 Melgar

DATO: Cristal consiguió hilar una seguidilla de 25 partidos sin conocer la derrota en esta campaña.

