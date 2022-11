Delegado de Alianza Lima valoró a la hinchada tras agotar entradas en cinco horas de la final en Matute

Delegado de Alianza Lima valoró a la hinchada tras agotar las entradas en cinco horas

Alianza Lima lanzó a la venta las entradas para el partido de local de la final de los Play Offs de la Liga 1 en horas de la mañana. La institución ‘blanquiazul’ anunció que agotaron en tiempo récord y el delegado del club, Héctor Ordóñez, publicó al respecto.

El club de La Victoria dispuso una modalidad de venta preferencial para los socios, abonados y los suscritos al plan ‘Hazte íntimo’ desde las 11:30 horas. Y desde las 18:00 horas para el público en general.

Sin embargo, a las 17:00 horas, Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales oficiales: “Entradas agotadas. ¡Con todo a la final! Como cada fecha en casa o fuera de ella, la fiesta la armamos nosotros. ¡Gracias por hacerlo posible, blanquiazul! #ConTodaLaFe #JuntosHastaElFinAL”. En 5 horas y media registró un récord.

Luego de la publicación del club Alianza Lima, el delegado ‘Tito’ Ordóñez, felicitó a los hinchas ‘blanquiazules’ por acompañar al equipo en la final de los Play Offs.

“¡Esto es Alianza! No se sabe fecha, no se sabe día, no se sabe hora, no se sabe rival. Solo se sabe que juega Alianza y allí hay que estar alentando con el corazón. Locura total por demanda de entradas. ¡Arriba Alianza toda la vida!”, publicó el directivo ‘íntimo’ en su cuenta Twitter.

La publicación de Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima.

Ordóñez hizo referencia en su publicación a la particularidad del momento previo a la final de los Play Offs de la Liga 1 2022. Alianza Lima deberá de enfrentar al ganador de las semifinales, que disputan Sporting Cristal y Melgar.

No obstante, debido a la reglamentación de la definición del título de la Liga 1 todavía no se conoce en que orden se disputarán los dos partidos, de ida y vuelta, que decidirán al campeón nacional de la temporada 2022.

Las bases de la Liga 1 establecen que el equipo que tenga mayor puntaje en la Tabla de posiciones Acumulada tendrá la potestad de elegir el turno en que ejercerá la localía.

Sporting Cristal terminó en el primer lugar de la tabla Acumulada, Alianza Lima fue segundo y Melgar quedó tercero. En consecuencia, en las semifinales de los Play Offs, los ‘celestes’ eligieron jugar primero en Arequipa en duelo de ida y luego en Lima el choque de vuelta.

En el caso de Alianza Lima, si Melgar accede a la final de los Play Offs, el cuadro ‘blanquiazul’ tendrá la opción de definir la llave en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 12 de noviembre y el primer partido lo disputaría el sábado 9 en Arequipa.

Por el contrario, si Sporting Cristal es finalista, Alianza Lima jugaría primero en Matute el duelo de ida y la revancha en el estadio que disponga el club ‘celeste’.

El rival de Alianza Lima en la final

Melgar venció 2-0 a Cristal en el partido de ida de las semifinales de los Play Offs con un doblete del delantero Luis Iberico. Con esa ventaja se prepara para afrontar la revancha el próximo domingo 6 de noviembre en el Estadio Nacional desde las 15:00 horas.

El club ‘rojinegro’ con un triunfo , empate o inclusive perdiendo por un gol de diferencia superará en la serie al club ‘cervecero’ y accederá a la final con Alianza Lima. A Cristal solo le sirve una victoria por tres goles de diferencia para superar el ‘dominó’ o forzar la tanda de penales ganando por dos tantos de ventaja.

