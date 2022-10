Roberto Mosquera advirtió previo a Cristal vs Melgar por semifinal: “Jugamos en altura y solo perdimos en Huancayo”

Roberto Mosquera habló de Sporting Cristal vs Melgar tras ganarle a Carlos A. Mannucci.

Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, habló sobre la semifinal contra Melgar por los ‘Play Offs’ de la Liga 1 tras golear 4-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Alberto Gallardo. El entrenador peruano se mostró tranquilo y no le preocupa la altura de Arequipa, donde se realizará el partido de ida. Asimismo, resaltó el colectivo de su equipo.

“Hicimos una buena presentación, en el primer tiempo hubo nervios, pero lo manejamos y fue importante. Hubo minutos donde nos fueron de contra, pero después el partido salió como lo planificamos, con un sistema diferente, lo ganamos bien, no solo por los cuatro goles, sino porque jugamos bien”, manifestó la ‘Mosca’ en primera instancia sobre la victoria ante los trujillanos.

En seguida, el técnico de 66 años se refirió sobre el duelo con Melgar. “Estamos tranquilos de cara al día miércoles, hemos jugado en altura, en la única plaza que perdimos fue en Huancayo y no debimos perder. Sé que va a ser un partido difícil”.

Por último, Roberto Mosquera destacó el juego de Sporting Cristal. “El otro día recordé a Herrera, Liza no está, ‘Canchita’, el mejor jugador del torneo, no está, ahora no está Távara, creo que eso habla bien del colectivo. No vamos a poner excusas para plantear algo serio en Arequipa”.

Roberto Mosquera celebrando con Diego Buonanotte en Cristal vs Mannucci.

Triunfo de Cristal ante Mannucci

El equipo dirigido por Roberto Mosquera cerró su participación en el torneo regular del fútbol peruano con una contundente victoria sobre Carlos A. Mannucci. De esta forma, se consolidó en el primer lugar de la tabla acumulada por quinta vez consecutiva y obtuvo su boleto a la semifinal de la Liga 1.

Joffre Escobar fue la figura del triunfo sobre el ‘tricolor’, debido a que hizo un doblete, primero con camiseta ‘celeste’. Después, Diego Buonanotte y Alejandro Hohberg decretaron la victoria rímense en el Gallardo.

Sporting Cristal venció 4-0 a Carlos A. Mannucci por la jornada 19 del Torneo Clausura.

Ya sabe ganarle a Melgar en Arequipa

Sporting Cristal rompió el invicto de Melgar en el estadio Monumental de la UNSA. Esto sucedió en la segunda jornada del Torneo Clausura cuando el equipo ‘bajopontino’ ganó con gol de Alejandro Hohberg a los 10 minutos. Esa fue la primera vez que los ‘rojinegros’ perdieron en casa en el 2022.

Sporting Cristal 1-0 Melgar: resumen y gol del partido por fecha 2 del Torneo Clausura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

Cómo le fue a Sporting Cristal en altura

Torneo Apertura

- Fecha 1: Sport Huancayo 1-0 Sporting Cristal

- Fecha 11: Cienciano 0-1 Sporting Cristal

- Fecha 13: ADT 1-1 Sporting Cristal

Torneo Clausura

- Fecha 2: Melgar 0-1 Sporting Cristal

- Fecha 4: Universidad Técnica de Cajamarca 0-2 Sporting Cristal

- Fecha 12: Binacional 1-1 Sporting Cristal

- Fecha 14: Ayacucho FC 0-1 Sporting Cristal

Cristal vs Melgar: semifinal de Liga 1

Cristal y Melgar se medirán en la semifinal de los ‘Play Offs’ de la Primera División Peruana. Primero, se enfrentarán el miércoles 2 de noviembre en el estadio Monumental de la UNSA. Luego, cerrarán la llave el domingo 6 del mismo mes en el Nacional. Ambos encuentros se iniciarán a las 15:00 (hora local). El ganador de este choque, jugará con Alianza Lima por el trofeo de la Liga 1.

