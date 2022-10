Hiro de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se vuelve viral al cantar tema de Dragon Ball Z en japonés

'Hiro', de Al Fondo Hay Sitio, cantó tema de Dragon Ball en japonés. | Instarándula

Paolo Goya Kobashigawa, conocido por interpretar al mayordomo Hiro Moroboshi de Al Fondo Hay Sitio, se ha vuelto viral en TikTok por cantar el tema ‘Chala Head Chala’ de Dragon Ball Z en japonés durante un evento al aire libre. Y es que, pocos conocían que el actor podía entonar en su idioma original la canción característica de uno de los ánimes más famosos del mundo.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver al personaje que forma parte del personal de servicio de la familia Maldini-Montalván sobre un escenario vestido con su clásico traje negro, pero con una camiseta anaranjada, el cual es uno de los colores representativos de Goku.

Ante la atenta mirada de cientos de personas, ‘Hiro Moroboshi’ comienza a cantar ocasionando que algunos le sigan el ritmo. Asimismo, al terminar recibió los aplausos y gritos de los asistentes al ‘Otacon 2022′ llevado a cabo este último fin de semana y que reunió a miles de personas fanáticos de los populares ánimes.

“Samu, mira lo que encontré en TikTok. La canción de Hiro”, escribió un usuario que le envió el vídeo del artista nacional al periodista Samuel Suárez para que lo difunda en Instarándula, en referencia al gusto que ha demostrado el personaje de la teleserie por ‘Dragon Ball Z’, pues en algunos capítulos ‘’Hiro’ ha realizado la icónica técnica de combate ‘Kamehameha’ así como bailado algunas canciones de la serie.

Las publicaciones en la plataforma de vídeos han generado diversas reacciones donde los cibernautas celebraron el performance de Paolo Goya e, incluso, algunos bromearon sobre su trabajo en la mansión de los Maldini. “Hiro cantando honorable canción de Anime us”, “Hiro me encanta”, “La noni no va a pagar el salario, date prisa Hiro”, “¿Le habrá pedido permiso a Francesca San? porque estaba en horario de trabajo”, fueorn algunos de los comentarios.

Hiro emociona a fanáticos de Dragon Ball al cantar 'Chala Head Chala'. (Captura)

No hizo casting para estar en Al Fondo Hay Sitio.

En una entrevista para América TV, Paolo Goya contó que no hizo casting para interpretar a Hiro en la serie. El intérprete explicó que esto se debió a que no hay muchos actores orientales en el Perú. En un principio no se sabía si iba a ser chino o japonés pero luego con ayuda de los guionistas y de los directores se logró armar el personaje, que es el preferido por el público peruano.

“Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘Oye hay un personaje para ‘Al Fondo Hay Sitio’, que es un oriental. ¿Te provoca?. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista y al final quedó y se ha ido moldeando”, señaló.

Desde entonces, el artista se ha ganado el cariño de los televidentes debido a su carisma y talento. Además, confesó que se sigue preparando para perfeccionar su japonés. El actor viajó hasta la ciudad de sus padres, Okinawa y aprendió un poco más de dicho idioma.

