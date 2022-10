Madre acude a procesión del Señor de los Milagros en busca de su hija desaparecida hace medio año

Madre busca a su hija de 16 años desaparecida hace 6 meses en Puente Piedra. Video: Latina

En el cuarto recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima, una madre acudió este viernes en busca de su menor hija desaparecida hace medio año. Con un cartel en la que se veían fotografías de la adolescente, la progenitora denunció que la última vez que vio a su hija fue el 4 de mayo de 2022.

En diálogo con Latina, añadió que Tatiana Torres (16) salió de su vivienda rumbo a su centro de estudios, el Colegio República de Japón (Las Fresas). Entonces, vestía el buzo escolar de color guinda con franjas blancas. “Seis meses van a ser que no encuentro a mi hija. No aparece. Por favor, ayúdenme”, dijo entre lágrimas.

Según su testimonio, la adolescente fue vista por última vez cuando subió a una moto en el distrito de Puente Piedra. “No he tenido más noticias de ella. No aparece. La Policía ya no me quiere ayudar”, continuó.

La madre emprendió una búsqueda desde el día de su desaparición; sin embargo, no ha obtenido noticias sobre ella ni de su paradero. Los números para reportar cualquier novedad son los siguientes: 986 863 682 y 964 298 471.

Este viernes transcurrió el penúltimo recorrido del Cristo Moreno, que fue acompañado desde las 6 a. m. por miles de fieles a lo largo de diferentes calles y avenidas del Cercado de Lima hasta las 2:23 a. m. de la madrugada de hoy. La última procesión se realizará el 1 de noviembre.

Cifras en aumento

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde enero a setiembre de 2022, en el país se han reportado 8.765 denuncias de mujeres desaparecidas. De ellas, solo 4.240 fueron localizadas y aún faltan 4.525. Esta cifra es realmente preocupante, advirtió la institución, ya que aún se desconoce el paradero de las ciudadanas.

Hasta agosto de este año se registraron 3.528 alertas por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas, lo que se traduce a un promedio de 15 desapariciones por día, casi una cada 90 minutos.

La Policía Nacional del Perú (PNP), en tanto, registró en agosto 974 denuncias por desaparición de mujeres, de las cuales 655 fueron niñas y adolescentes (67 %), de acuerdo con el informe “¿Qué pasó con ellas?” de la Defensoría del Pueblo.

“En suma, durante 2022 se han registrado 7.762 denuncias de este tipo, de las cuales solo se registran 3.687 (48 %) casos en que fueron ubicadas”, se lee en el documento.

