Minería: Por qué Perú pasó de firmar de 25 a 5 contratos de exploración al año

En los últimos años, el Perú ha tenido una pérdida de competitividad en actividades de exploración minera, debido a barreras burocráticas impuestas por el Estado y las reglas de juego que aún no son claras para las inversionistas.

Ante ello, el Perú pasó de firmar de 25 a 5 contratos de exploración al año a pesar de contar con un atractivo perfil geológico para hallar nuevos minerales que potencien la inversión de nuevos proyectos polimetálicos, dijo a Rumbo Minero, Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

A pesar del optimismo que generó el reciente anuncio de cuatro convenios de inversión en exploración minera por US$ 5.2 millones que fueron suscritos entre el Estado y empresas de capitales extranjeros, Cardozo señaló que este hecho solo reconfirma la insuficiencia de nuevas iniciativas de descubrimiento.

El ingeniero geólogo afirmó que “es un procedimiento normal y el número de contratos firmados depende del número de proyectos de exploración que tienen los permisos ambientales y la autorización de inicio de actividades”.

Sin embargo, se evidenció que hasta el 2014 se firmaban más de 20 o 25 contratos de inversión en exploración minera por año; pero, desde el 2015 la cifra descendió a entre 10 y 13, y desde el 2019 se llegó hasta 4 o 5 por año, por lo que no resulta novedad que se alcance nuevamente esta misma cantidad de contratos en lo que va del presente año.

“Esto es una demostración de que cada vez tenemos menos proyectos de exploración que obtienen todos los permisos correspondientes. Esto se debe a la regulación ambiental excesiva para proyectos que no causan impactos ambientales relevantes”, dijo Cardozo.

En relación con las circunstancias que debieran impulsar el mayor atractivo del Perú ante potenciales inversionistas mineros, sostuvo que es necesario contar con un marco normativo social y ambiental con “menos burocracia, más eficiencia, promoviendo y facilitando la exploración, menos conflictos sociales, normas razonables y protección de la inversión”, aseguró el director del IIMP.

Cuatro nuevos contratos de exploración minera que suman US$ 5.2 millones suscribió el Minem.

Ranking mundial

Perú se mantiene como uno de los destinos preferidos para la exploración minera, ocupando el puesto 7 en el ranking mundial de inversión en dicha área, según refirió Álvaro Fernández-Baca, vicepresidente de Exploración en Tinka Resources.

Ante ello, Cardozo dijo que en algún tiempo la inversión en exploración minera en el país llegaba a crecimientos del 7.7% y su aspiración en años previos era pasar el 8% hasta llegar al 10%.

“Pero lamentablemente el tema de permisos ambientales que fueron regulados a fines del 2017 y entraron en efectividad en la segunda mitad del 2018 han generado un retroceso sistemático. Hemos retrocedido enormemente, ahora estamos séptimos en el ranking mundial de exploración. En años anteriores estuvimos en el tercer y quinto lugar”, indicó el representante del IIMP.

Ante la consulta, de ¿cómo afecta a que no se realicen nuevas exploraciones mineras en el país?, Cardozo respondió que no ayuda de mucho, ya que los proyectos que pueden salir en los próximos tres o cuatro años, no son tan grandes. “Si no hay nuevos proyectos perdemos nuestro atractivo de inversiones en el sector minero en el mundo”, puntualizó.

Actividades de exploración minera

La inversión en exploración minera acumulada de enero a agosto del 2022 aumentó un 40.3%; es decir, sumó US$ 267 millones, un monto mayor a lo registrado en el mismo período del 2021 (US$ 190 millones), destacó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) mediante su Boletín Estadístico Minero (BEM).

En esa línea, la inversión en este rubro ejecutó, solo en agosto, US$ 40 millones, lo que equivale a un aumento de 8.3% respecto a lo reportado el mes anterior (US$ 37 millones). Asimismo, reflejó un incremento de 45.6% con relación al idéntico mes del año previo (US$ 28 millones).

