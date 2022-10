Cuatro nuevos contratos de exploración minera que suman US$ 5.2 millones suscribió el Minem

El Perú sigue convocando nuevas inversiones mineras.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, entre junio y setiembre de este año, ha suscrito cuatro nuevos contratos de inversión que suman los US$ 5.2 millones para trabajos de exploración minera en las regiones de Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

“La exploración es una de las primeras actividades a realizarse para el descubrimiento de reservas geológicas por parte de los titulares mineros, esto coadyuva a promover la recepción de nuevas inversiones nacionales y extranjeras”, indicó la entidad estatal.

Asimismo, el Minem dijo que, se están articulando acciones a fin de ampliar el beneficio de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) en etapa de exploración minera con la prórroga a la Ley N° 27623, a fin de que más empresas se acojan a dicho beneficio e inviertan en exploración minera en el país, considerada de muy alto riesgo sujeta a variables como el descubrimiento de reservas mineralógicas, precios de los metales, financiamiento y demás variables propias de un proyecto exploratorio minero.

Un primer contrato fue suscrito el 2 de junio con AMG Auplata Mining Group Perú, subsidiaria de AMG, empresa de capitales franceses que busca desarrollar el proyecto minero San Miguel en la región Cusco, con inversiones superiores a US$ 893 mil, entre junio y setiembre para sus labores de exploración de oro y plata.

Un segundo contrato fue suscrito el 5 de setiembre con la empresa Magma Minerals, filial en Perú de la canadiense Tier One Silver, para desarrollar tareas de exploración en el proyecto minero Curibaya, situado en la región Tacna y con potencial para explotar plata, con una inversión que supera los US$ 2.7 millones.

Pocos días después, el 7 de setiembre el Minem, a través de su Dirección General de Minería, suscribió un nuevo contrato de exploración con Kiwanda, filial de la australiana Valor Resources, para realizar actividades de exploración en el proyecto minero Picha en Moquegua, comprometiendo inversiones por más de US$ 1.1 millones.

El 14 de setiembre se registró la suscripción del contrato de exploración con Aftermath Silver Perú, filial de la canadiense Aftermath Silver, a fin de desarrollar el proyecto Berenguela en la región Puno, con un potencial extractivo en plata, cobre y manganeso, comprometiendo una inversión por más de US$ 542,000.

Potencial minero

“Estos acuerdos alcanzados con importantes empresas consolidan la imagen del Perú como destino de inversiones, ratificando la confianza hacia nuestro país y su elevada posición dentro del escenario internacional para desarrollar nuevas iniciativas que pongan en valor su potencial minero”, indicó el Minem.

Cabe recordar que la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2022 consta de 63 proyectos mineros ubicados en 17 regiones del país, contemplando una inversión global de US$ 586 millones.

Actividades de exploración minera

La inversión en exploración minera acumulada de enero a agosto del 2022 aumentó un 40.3%; es decir, sumó US$ 267 millones, un monto mayor a lo registrado en el mismo período del 2021 (US$ 190 millones), destacó el Minem mediante su Boletín Estadístico Minero (BEM).

En esa línea, la inversión en este rubro ejecutó, solo en agosto, US$ 40 millones, lo que equivale a un aumento de 8.3% respecto a lo reportado el mes anterior (US$ 37 millones). Asimismo, reflejó un incremento de 45.6% con relación al idéntico mes del año previo (US$ 28 millones).

Asimismo, señaló que las empresas líderes en exploración minera son Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Poderosa S.A. y Jinzhao Mining Perú S.A.

