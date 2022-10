Becario desmiente a Pronabec: él mismo compró pasaje a EE. UU., no recibe desembolsos y hace “malabares para comer”

Un becario que viajó a Estados Unidos para estudiar una maestría respaldado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) vive un drama tras el maltrato que ha recibido desde el programa estatal pues, según denunció días atrás, el dinero asignado para costear su alimentación, transporte y hospedaje es insuficiente. Además, la entidad peruana se ha negado a reconsiderar su decisión.

Pronabec ha señalado que a la fecha, tras casi dos meses desde que el becario viajó a EE. UU., el Estado peruano le ha desembolsado USD 12 mil 938.56. Sin embargo, el estudiante tiene una versión distinta, e incluso aseguró que él mismo compró su boleto de avión.

“Definitivamente estoy cansado del tema. Pronabec no me ha desembolsado el monto que indican. El pasaje de avión para venir a EE. UU. me lo compré yo (y no me han devuelto nada, ni me han notificado de ello)”, tuiteó el estudiante, que cursa una maestría en la Universidad de Michigan.

Te puede interesar: Estudiante denuncia a Pronabec por reducción de gastos, pese a información de universidad

“Mencionan un monto de casi 13 mil dólares, además de 1800 mensuales y 5 mil dólares por costos del programa. Más falso, imposible. No me han depositado 13 mil dólares. Únicamente 7 mil dólares (1800 x 4 meses). Aún no pagan mi matrícula en la universidad”, agregó en su misiva.

El programa estatal ha asegurado también que “pagará directamente a la universidad USD 5.427 solo por los costos académicos del semestre 2022-2″; sin embargo, el estudiante confirmó que su matrícula no ha sido cancelada, “pese a que esta venció en agosto”.

“Evaluaré tomar acciones legales por este comunicado. Disculpen si no doy más vueltas al asunto, pero realmente ahorita la prioridad es estudiar. Espero que las autoridades puedan hacerse cargo e investigar bien qué ha sucedido y por qué declaran depositar dinero que no han hecho”, continuó.

Según Pronabec, para asignar los montos a los estudiantes “recolecta información de las mismas universidades extranjeras donde estudian sus becarios y de las embajadas de los países de destino”. En el caso del becario en mención, para fijar el costo de sostenimiento se consideró información oficial de la Universidad de Michigan y se cotejó la misma con información de acceso público, de acuerdo con su comunicado.

Mencionaré esto por última vez, porque definitivamente estoy cansado del tema.



Pronabec no me ha desembolsado el monto que indican. De hecho, el pasaje de avión para venir a EEUU me lo compré yo (y no me han devuelto nada, ni me han notificado de ello). https://t.co/7QIRNKWHbJ — PCh (@ChiriAnagonye) October 28, 2022

El joven aseguró que esos datos públicos a los que hace referencia son webs que están en Google. “Es como si hubieran entrado a Google, puesto costo de vida en Michigan y hayan cogido esa información”, abundó en comunicación con La República.

Hace un mes, dijo, presentó una solicitud de reconsideración. En este segundo envío, buscó data sobre tarifas de alojamiento, alimentación y transporte en la misma página web de la Universidad de Michigan. Sumando todo ello, el presupuesto final resultó ser de US$ 3.100 mensuales.

“Obviamente todo eso lo adjunté con su correspondiente traducción y no la han tenido en cuenta. Me dicen que la información de ahora ya no la pueden revisar porque ni las bases, ni las normas dicen que los montos aprobados se pueden (volver a examinar) luego”, comentó al diario.

Pronabec señaló que el becario se aloja en una habitación con baño privado, en una exclusiva residencia. (Andina)

En incertidumbre

El principal temor del becario es llegar a la etapa de exámenes finales y no poder acceder a todos los materiales que necesita, como revistas y libros, por seguir debiendo dinero. Por ello, tratará de conseguir un préstamo educativo internacional para poder solventarse.

“Yo soy el sostén de mi casa. He tenido que dejar mis ahorros con la familia para que ellos puedan cubrir los gastos que tienen. Lo que estoy haciendo es gestionar (este crédito) con ayuda de la universidad, lo cual me da mucha vergüenza porque no deberían hacer eso”, puntualizó.

El alumno dijo a La República que conoce a dos peruanos más que también tienen problemas, pero que uno de ellos no tuvo la oportunidad de trasladarse. “(Hay dos personas que) estamos haciendo malabares para comer, pero su caso (el tercero) es dramático porque ni siquiera puede venir”, contó.

“Este chico habló con su universidad y le dijo este es el dinero con el que yo cuento, este es el respaldo que tengo del Estado peruano, que me ha probado US$ 1.800. Le han respondido en un correo que eso es insuficiente, que no le pueden dar el formulario que necesita (para viajar) mientras no acredite que tiene más respaldo económico. Le están diciendo que con eso no puede vivir”, dijo.

SEGUIR LEYENDO