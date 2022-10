Estudiante denuncia a Pronabec por reducción de gastos, pese a información de universidad

Beca Generación del Bicentenario 2022. Foto: Andina

Esta tarde, a través de las redes sociales un joven estudiante ganador de la Beca Generación del Bicentenario 2022 denunció una reducción de ingresos como parte del beneficio que brinda el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). Esta situación se estaría dando desde hace tres meses, lo cual estaría perjudicando a los estudiante causando deudas.

“En el caso de los que estamos en EE. UU (específicamente, en mi ciudad), el año pasado aprobaron un monto determinado, el cual (considerando la inflación de un año a otro) debía por lo menos mantenerse. Lamentablemente, eso no pasó. De hecho, NOS LO HAN REDUCIDO SUSTANCIALMENTE”, señala en su cuenta de Twitter.

Pedro Chirinos Terrones ganó la beca este año para que realice una maestría en University Of Michigan, ubicada en la ciudad de Ann Arbor, según la información de la lista de ganadores de Pronabec. Asimismo, el joven inició sus estudios el día 29 de agosto del presente año hasta el próximo 5 de mayo de 2023.

Chirinos Terrones detalló que envió información de los gastos por “año académico” como corresponde. Sin embargo, el personal de esta entidad encargada de aprobar la designación de este presupuesto habría dividido el monto total en 12 meses, cuando este debió ser por ocho meses, tal y como afirma el becado en sus redes sociales.

“Aquí yo me pregunto cómo es que una entidad que supuestamente da becas y créditos educativos para estudios en Perú y en el extranjero no tiene idea de lo que es el concepto de ‘año académico’. ¿No se supone que deberían saber, siendo que su público objetivo son ESTUDIANTES?”, sostuvo Chirinos.

Asimismo, indicó que su asesora de esta entidad ha buscado la forma de sustentar “mayores costos”, pero no le brinda resultados positivos, dado que probablemente “lo van a rechazar”. Ante esta situación de incertidumbre, mencionó que conoce a personas que “adeudan” varios meses de alojamiento y buscan la posibilidad de qué comer. “En mi caso, decidí buscar más información (tomando como fuente la universidad), pero nada. No les convence”, reveló.

No pueden trabajar

El estudiante manifiesta que los estudios son “demandantes” por lo que es complicado trabajar para sustentar sus gastos, pero tampoco esta beca lo permite; caso contrario, la perderán de manera automática.

Cabe precisar que, los montos asignados son calculados con la información de las universidades becadas, la cual es trasladada a Pronabec y debe ser aprobada. Esto cubren: alojamiento, comida y transporte interno. En este sentido, Chirinos menciona que otro estudiante también presentó su informe, pero la casa de estudios indicó que son montos insuficientes.

“Hoy día me enteré que un chico que estudiará en mi universidad presentó la información aprobada por Pronabec, y la universidad le dijo “estos montos son insuficientes para ti”. Lo comentó a Pronabec y le dijeron “busca más información y la presentas, pero te la observaremos”, contó.

En este caso, pide que la aprobación de los montos sea revisada de manera correcta, dado que tampoco se acepta información de la propia universidad. “No me explico qué ha pasado en Pronabec para que no sepan conceptos como “año académico”, ni se puedan remitir a información inmediatamente pasada de la misma universidad, o que no acepten datos declarados por la propia universidad”, expresó.

Estos rechazos estarían causando deudas a los estudiantes, quienes supuestamente deberían tener los beneficios señalados por la beca como corresponde. Así como también, son motivos para que no puedan tramitar su visa.

Beneficios de la Beca

De acuerdo con la información de las bases del concurso existen diversos beneficios que otorga la Beca Generación del Bicentenario 2022. Entre ellos están:

♦ Costo de matrícula.

♦ Pensión del programa de estudios (Incluye todos los conceptos obligatorios y necesarios)

♦ Gastos administrativos para la obtención del grado y/o título respectivo.

♦ Transporte interprovincial e internacional

♦ Alojamiento

♦ Alimentación

♦ Movilidad local

♦ Seguro médico con cobertura de salud, vida, accidentes y repatriación, en caso corresponda

♦ Entre otros beneficios

