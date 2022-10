Paolo Guerrero no salió en lista para enfrentar a Cuiabá y Avaí reveló su estado físico

Paolo Guerrero no se recupera de su lesión y no participará de Avaí vs Cuiabá.

Paolo Guerrero no fue convocado para Avaí vs Cuiabá, partido válido por la jornada 34 del Brasileirao. El ‘león de la isla’ dio información sobre la condición física del exintegrante de la selección peruana, quien no juega desde el 1 de octubre.

El ‘Depredador’ volvió a brillar por su ausencia en la lista del técnico Lisca. En el post de Twitter, el club brasileño reveló detalles de los jugadores que se encuentran lesionados y sostuvo que el peruano se encuentra “en proceso”. Esto no cayó bien en los hinchas, los cuales pidieron su salida.

Este es el quinto partido consecutivo en el que no participará. No estuvo en las derrotas ante Botafogo, Fortaleza, Fluminense y Palmeiras. Su último juego fue el pasado 1 de octubre cuando Avaí perdió 2-1 ante Atlético Goianiense.

Paolo Guerrero no figura en la lista de Avaí.

Paolo Guerrero llegó a Avaí esta temporada y firmó un contrato hasta final del 2022. Según informan desde Brasil, el delantero no estaría en los planes del ‘león de la isla’ para la siguiente campaña, pues no ha rendido como se esperaba.

En el país ‘carioca’ también señalaron que el futuro del ‘nueve’ estaría en Alianza Lima, sin embargo, esto fue desmentido por el presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada. “No hay ninguna conversación, no hay nada”.

Rendimiento de Paolo Guerrero en Avaí

Paolo Guerrero ha participado en 10 partidos de Avaí, de los cuales solo arrancó en cuatro y en dos solo completó 90 minutos. El atacante no pudo reencontrarse con el gol en estos juegos, ni tampoco pudo asistir a un compañero.

Su saludo a Farfán por su cumpleaños

En medio de su no convocatoria, el capitán de la selección peruana utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a su compadre, Jefferson Farfán, quien está cumpliendo 38 años este 26 de octubre.

“Feliz cumpleaños Foquinha que pases un lindo día y Dios continúe dándote muchos años de vida y mucha salud”, escribió el exfutbolista de Hamburgo. De inmediato, el ‘10 de la calle’ compartió su saludo y le agradeció.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán compartieron equipo en las divisiones menores de Alianza Lima.

Avaí en zona de descenso

Avaí se encuentra peleando por no perder la categoría. Actualmente es penúltimo con 28 puntos y está a seis de salir de los puestos de descenso. Numéricamente puede lograr, sin embargo, tiene a tres equipos por delante. Estos son los partidos que le faltan disputar:

- Fecha 34: Cuiabá vs Avaí

Día: Jueves 27 de octubre

Hora: 18:00

Estadio: Arena Pantanal

- Fecha 35: Avaí vs Bragantino

Día: Miércoles 2 de noviembre

Hora: 17:00

Estadio: Aderbal Ramos da Silva

- Fecha 36: Santos vs Avaí

Día: Sábado 5 de noviembre

Hora: 14:30

Estadio: Arena Barueri

- Fecha 37: Avaí vs Ceará

Día: Miércoles 9 de noviembre

Hora: 17:00

Estadio: Aderbal Ramos da Silva

- Fecha 38: Flamengo vs Avaí

Día: Domingo 13 de noviembre

Hora: 14:00

Estadio: Maracaná

DATO: A lo largo del Brasileirao, Avaí solo ha podido ganar y empatar siete partidos, y ha perdido un total de 19 encuentros. Muy negativa la campaña del ‘león de la isla’.

Paolo Guerrero en la selección peruana

Paolo Guerrero solo tiene cuatro partidos para ponerse a punto y terminar de la mejor forma este 2022. Además, con un buen rendimiento, podría ser llamado por primera vez por Juan Reynoso a la selección peruana para los amistosos frente a Paraguay en Lima (16 de noviembre) y Bolivia en Santa Cruz (19 de noviembre).

