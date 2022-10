Sporting Cristal: las variantes de Roberto Mosquera para reemplazar a Martín Távara en lo que queda de Liga 1

Martín Távara fue separado de Sporting Cristal por denuncias de violencia.

Martín Távara no pertenece más a Sporting Cristal tras ser denunciado por violencia física en contra de su expareja. De esta forma, el jugador de 23 años no estará en la recta final de la Liga 1. Eso no representa una preocupación para Roberto Mosquera y su comando técnico, debido a que tienen muchas alternativas a su disposición.

“Luego de la correspondiente evaluación de los hechos en base a la información obtenida hasta el momento, el club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación del futbolista del Equipo Profesional de Fútbol Masculino, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista”, anunció la institución rímense a través de su comunicado.

Martín Távara, quien venía siendo titular en estas últimas fechas, se perderá, por el momento, el duelo con Carlos A. Mannucci, partido por la jornada 19 del Torneo Clausura y las posibles semifinales o final de la Liga 1.

Los números de Távara con Cristal

El volante ha participado en 33 juegos con la camiseta ‘celeste’, en los cuales anotó cuatro goles y dio seis asistencias. De este modo ha superado sus números de la temporada pasada.

Su mejor partido fue la victoria 5-3 sobre Sport Boys. Marcó un doblete y habilitó a Nilson Loyola. Gracias a esa actuación salió elegido como el jugador de la fecha por la Liga 1.

Sporting Cristal enfrentó a Sport Boys por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1

Las alternativas de Roberto Mosquera

Primero, está Jesús Castillo, el cual formaba parte del equipo inicialista hasta la recuperación de su lesión de Martín Távara. Ha disputado un total de 26 partidos, anotando dos goles. El futbolista de 21 años le aporta mayor dinámica y recorrido a la mitad de la cancha.

Segundo, la presencia de Yoshimar Yotún. El integrante de la selección peruana reapareció en la derrota ante Atlético Grau, ingresando a los 69 minutos por Johan Madrid, y sería una gran opción para suplir a Gerard. Tiene salida limpia y sobre todo experiencia. Eso sí, no viajó a Sullana y eso podría ser un obstáculo.

Tercero, alinear a Horacio Calcaterra como pivote. El exfutbolista de Universitario de Deportes se desempeña como interior por izquierda, pero, conoce muy bien la otra posición. Esto permitiría incorporar a Diego Buonanotte desde el arranque.

Cuarto, apostar por Jesús Pretell. De todas las opciones es el que menos minutos ha sumado en este 2022, no obstante, le daría al equipo de Mosquera más equilibro y marca en ese sector de la cancha.

Jesús Pretell anotó el último gol en la victoria de Cristal ante Sport Boys.

Denuncia contra Martín Távara

Angye Zapata, bailarina de Agua Bella y expareja de Martín Távara, denunció al futbolista en el programa Magaly TV La Firme. La joven contó el infierno que vivió al lado del deportista, el cual estuvo lleno de agresiones físicas y maltratos psicológicos. La artista no dudo en sacar pruebas fehacientes.

“La primera vez que me golpeó fue en una casa del amigo de él, estaba en estado de ebriedad, habían varias personas presentes y no decían nada. Me decía que me quitara todo lo que tuviera encima, porque él me lo había comprado”, fue uno de los relatos de Zapata.

Amenazas de Martín Távara y revelación de la madre de su hija, Yomira Peña. Magaly TV La Firme

Próximo partido de Sporting Cristal

Por otro lado, Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura enfrentando a Carlos A. Mannucci el domingo 30 de octubre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Alberto Gallardo.

Los ‘celestes’ necesitan ganar y esperar el tropiezo de Alianza Lima para quedarse con la segunda fase de la Liga 1 y clasificar de forma directa a la final del campeonato peruano.

SEGUIR LEYENDO