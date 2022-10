Piero Quispe resaltó su doblete a Sport Huancayo y aspira a marcar 10 goles con Universitario para el 2023

El volante peruano dedicó el triunfo para el hincha 'crema' que falleció y también se fijó una cifra de goles para el 2023. (Video: GOLPERU)

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria en condición de local ante Sport Huancayo en un duelo válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Fue un partido atípico, pues se tuvo que postergar debido al fallecimiento de un hincha de los ‘cremas’. En ese sentido, Piero Quispe, autor de los dos goles del triunfo, le dedicó este triunfo, además de que se marcó una meta en cuanto a anotaciones para el próximo año.

Todo empezó cuando el reportero de GOLPERU, Sergio Moreno, le consultó sobre lo que espera mejorar de cara a la siguiente temporada, hasta que se lanzó con una cifra de dos dígitos. “Quiero corregir lo que siempre me piden, hacer más goles y creo que con eso voy a crecer un poco más. Dios quiera que pueda marcar 10 goles”, comentó.

Y es que al volante nacional siempre se le resaltó el hecho de tener un talento descomunal para jugar al fútbol. Sus virtudes con el balón salen a relucir a primera vista, además de su ida y vuelta, y sacrificio para apoyar en la recuperación.

No obstante, se le cuestionaba por su falta de gol. Esto debido a que en su primer año en la Primera División (2021) solo hizo un tanto. Y en la actual campaña no había podido estrenarse de cara al arco sino hasta la jornada 14 del Torneo Clausura cuando le anotó a Carlos A. Mannucci en la goleada 3-0, además del reciente doblete ante el ‘Rojo Matador’. Por tal motivo, es una deuda pendiente que, como contó, tratará de trabajar para elevar su nivel y tener mayores argumentos para acreditar una posible nueva futura convocatoria a la selección peruana.

Doblete y dedicatoria a hincha fallecido

Por otro lado, Piero Quispe recordó a Álvaro Zevallos, fanático de Universitario proveniente de Mala, que falleció el último domingo 23 de octubre por un problema en el corazón. “Quiero darle el pésame a la familia de Álvaro. El triunfo va por él y estoy muy feliz, agradecido con Dios por el primer doblete”, comentó.

De la misma manera, resaltó la victoria ante Sport Huancayo y manifestó que sus ganas por hacerse presente en el marcador siempre las tuvo, aunque haya tardado. “Ese gol significó mucho para mí. Desde la primera fecha quería anotar y gracias a Dios se pudo dar”, mencionó.

Piero Quispe le dedicó su segundo gol ante Sport Huancayo a hincha fallecido. (Liga 1)

Asimismo, considera que esta evolución se debe a la guía constante que tiene de parte del técnico Carlos Compagnucci siempre lo aconseja durante las prácticas. “En cada entrenamiento creo que me ayuda bastante. En cómo moverme en el campo, me da muchos consejos y lo agradezco”, dijo.

Balance del 2023

Otro de los temas sobre los que el joven futbolista opinó fue de la campaña que está por acabar. En esa línea, reconoció que a nivel individual fue positiva, aunque el título nacional se le haya escapado. “He disfrutado mucho esta temporada. Creo que fue bastante buena para mí. Quiero agradecer a todos mis compañeros y a mi familia que siempre me apoya. Todos me dan consejos, los más grandes siempre me brindan su apoyo y estoy agradecido con ellos”, sostuvo.

Para finalizar, mostró su agradecimiento a los aficionados de Universitario por el apoyo constante, sobre todo en las últimas jornadas, cuando llenaron el estadio Monumental para que el equipo se motive. “Siempre la hinchada nos apoya. Estamos agradecidos con ellos. No se dio el título, pero el próximo año vamos a salir con todo”, concluyó.

DATO:

Universitario jugará en condición de visitante en la última jornada ante UTC el domingo 30 de octubre.

Con doblete de Piero Quispe, el cuadro 'merengue' se despidió de su casa con triunfo ante el 'rojo matador'. (Video: GOLPERU).

