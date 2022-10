Gabriela Sevilla falsificó informe médico, confirmó su pareja Ramiro Gálvez

Testimonio del esposo de Gabriela Sevilla cuando se enteró de su embarazo. (ATV)

La historia continúa. Hace algunas horas, en el programa “Al estilo Juliana” la pareja de Gabriela Sevilla contó detalles de su relación nunca antes revelados y que dejarían en evidencia todo lo contrario a lo manifestado por la involucrada.

Según el noticiero de ATV, Ramiro Gálvez declaró ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que el parto de su conviviente estaba programado para el 28 de agosto de este año, sin embargo, hace algunas semanas, ya habría empezado a tener dudas sobre la gestación.

“Los días seguían pasando y no daba a luz”, sostiene en el documento que registró la Fiscalía. Gabriela Olga es mi conviviente con la cual mantengo una relación desde octubre del 2020, y convivimos hace tres meses en el domicilio que indiqué en mis documentos de ley”, se lee en el documento al que tuvo acceso Juliana Oxenford.

Asimismo, añade en su manifestación que el 19 de octubre, a partir de las 7 y 16 le escribe a su WhatsApp indicándole que se le había roto la fuente, y que se encontraba acompañada de sus padres en la Clínica Internacional ubicada en San Borja, hasta donde se dirigió de manera inmediata.

Ramiro Gálvez, pareja de Gabriela Sevilla, dio detalles de supuesto embarazo en la Dirincri

“Fui hasta el centro de salud y encontré solo a su papá de Gabriela, la empecé a llamar y no me contestaba, le escribí y no me respondía. No denuncié el hecho en ese momento porque la empecé a buscar en diversos hospitales y clínicas”, declaró ante la Fiscalía.

Por otro lado, Ramiro Gálvez, reveló que mientras continuaba con la búsqueda de su pareja e hija, le indicaba al padre de Gabriela que, al pasar el tiempo, lo mejor era que reporten la desaparición de la madre y la bebé, pero su suegro le indicó que ya había reportado lo acontecido a la línea de emergencia 105.

“Es por lo que estoy contando que yo no fui a poner la demanda, sino lo hizo el padre de Gabriela. Quiero aclarar que en los tres meses que convivimos no hemos tenido problemas de índole familiar, solo los comunes, pero agresiones físicas no”, sostuvo el conviviente de la involucrada en este caso que paralizó a todo el Perú.

Controles

En otro momento, el joven de 36 años, reveló que según la información que manejaba hasta la fecha de la supuesta desaparición, tenía de conocimiento que su conviviente ya estaba atravesando el último mes de gestación.

“Me dijo siempre que se controlaba en la Clínica Internacional, pero nunca me mostraba los documentos, ni la historia de su estado de salud, lo único que me mostró una fecha es un informe descriptivo y emitido por un doctor, en donde indicaba que la fecha prevista del parto era para el 28 de agosto”, añadió.

Gabriela Sevilla y toda la cronología de su caso en el Perú

Del mismo modo, Ramiro Gálvez indicó que, en alguna oportunidad, Gabriela le mostró dos ecografías de la supuesta bebé que llevaba en su vientre. “Cuatro días atrás de la desaparición, pedí la opinión de cinco ginecólogos para saber el tiempo real que tenía mi conviviente y si coincidía con las fechas de las relaciones sexuales que tuvimos”, sostuvo.

“Ella me respondía que si era mi hijo, que si yo quería me haga la prueba de ADN, que no me había mentido con la información y que solo había estado conmigo desde el 2020. Entonces decidí acercarme al doctor que emitió el informe la gestación de mi pareja y cuando lo busqué el galeno me dijo que ese reporte era falso”, relató la pareja de la gestante que supuestamente fue secuestrada y luego de varias horas, apareció sin la “bebé” que asegura llevaba en su viente.

SIGUE LEYENDO