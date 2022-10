José Carlos Fernández anunció su retiro del fútbol entre lágrimas y con emotivo video

El delantero de Carlos A. Mannucci, José Carlos Fernández, anunció su retiro del fútbol profesional a través de un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

El atacante de 30 años decidió ponerle fin a su carrera como futbolista, la que se inició en el 2002 con Deportivo Coopsol de Trujillo y la terminará con Carlos A. Mannucci de la misma ciudad.

“Hola a todos. Déjenme leerles algo que les quiero contar. Llegó el día de decir adiós, de cerrar una puerta, una etapa, un camino largo y hermoso. Cumplí mi sueño de toda la vida, ser futbolista profesional. Lo disfruté al máximo, me entregué en cuerpo alma y mente, pero sobre todo corazón porque lo que se hace con corazón sale con pasión”, anunció Fernández, conmovido mientras daba cuenta de su retiro.

José Carlos Fernández prosiguió y agradeció a sus padres, esposa, familiares, hijos, amigos y compañeros que le dio el fútbol a lo largo de su carrera.

“Hoy quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible. A Dios por permitirme cumplir el sueño de niño, a mi esposa que estuvo siempre al pie del cañón, en las buenas, mi cable a tierra, y en las otra mi apoyo incondicional. Siempre lista para una aventura y un nuevo inicio. A mis papás porque desde el primer día que les dije que quería ser futbolista profesional me dijeron ‘está bien, pero si lo vas a hacer hazlo bien’. A mis hijos que tuvieron que aguantar que papá viaje y no esté mucho tiempo, que tuvieron que cambiar de colegio muchas veces y como siempre dijeron ‘la familia siempre junta papá’. A mi hermano que siempre estuvo pendiente y que siempre estaba en sus oraciones para que todo salga bien. A mi familia en general, siempre pendientes y haciéndome sentir su apoyo a la distancia. A mis amigos de siempre, de toda la vida, que, a pesar de no vernos por mucho tiempo, cuando nos vemos es como si el tiempo no hubiese pasado”, expresó el exjugador de Alianza Lima entre lágrimas, en emotivo video.

José Carlos Fernández se retira del fútbol tras una carrera de 20 años

“A cada uno de los equipos que confiaron en mí para defender sus colores. Algunas veces salió bien y otras no tan bien, pero siempre di el 100 por ciento. A cada comando técnico por el que me tocó ser dirigido, dejaron lecciones grandes, muchas veces no solo de fútbol, también de vida. A cada compañero con el que me tocó compartir vestuario. Porque creo que lo más lindo que tiene el fútbol es saber que el que está al lado tuyo confía en ti y tú en él. A los utileros, médicos, kinesiólogos, jefes de prensa y fotógrafos, por su respeto, cariño y profesionalismo. Son una parte importante dentro de todo esto”, prosiguió ‘Zlatan’.

Finalmente, José Carlos se despidió satisfecho por llevar a cabo uno de sus mayores anhelos en la vida. “A los hinchas, me siento muy querido y eso es algo que lo digo de corazón, lo llevaré en el alma para siempre. Finalmente, gracias fútbol. Gracias por darme 20 años de locura, puedo decir que los sueños se cumplen, pero hay que trabajar y confiar para que eso pase. Gracias totales, me voy en paz, chau”, culminó.

José Carlos Fernández jugó las últimas cuatro temporadas en Carlos A. Mannucci. En el 2022 disputó 25 partidos, 12 como titular y 13 ingresando desde el banco de suplente. En el duelo reciente del pasado jueves 20 de octubre anotó el gol del empate ante Alianza Atlético por la fecha 17 del Torneo Clausura.

El último gol de José Carlos Fernández

Carlos A. Mannucci empató 2-2 ante Alianza Atlético por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1

‘Zlatan’ llevó su fútbol a nivel internacional al Chernomorets Odessa de Ucrania, Brujas de Bélgica, Deportivo Quito de Ecuador y Argentinos Juniors de Argentina. En el Perú pasó por Universidad San Martín, César Vallejo, Melgar, Bolognesi, Cienciano, Alianza Lima, Sporting Cristal, Real Garcilaso, Deportivo Municipal y Sport Huancayo.

Fernández ante Estudiantes de La Plata

José Carlos Fernández anotó un gol recordado triunfo 4-1 de Alianza Lima ante Estudiantes de La Plata por la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2010.

El recordado triunfo de Alianza Lima ante Estudiantes de la Plata

Alianza Lima venció 4-1 a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores del 2010

