Actas de defunción: ¿Qué es el SINADEF y cuál es el rol de RENIEC y MINSA?

RENIEC y MINSA involucrados en las actas de defunción falsas del SINADEF.

Inician con la investigación. La Contraloría se pronunció sobre el caso de “muertes de políticos” en el sistema del SINADEF, donde un importante número de personajes aparecen como fallecidas, lo cual podría causar una serie de confusiones.

Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Alejandro Sánchez y el streamer Sideral son algunos de los nombres que fueron detectados con un acta que indicaba la causa y hora de su fallecimiento. Este problema también se acerca a otros ciudadanos.

A inicios del mes de octubre un joven denunció en su cuenta de Facebook que no pudo comprar un chip de celular porque el sistema lo reconocía como persona muerta. Este caso recibió la atención de la comunidad online, solicitando la intervención de RENIEC.

SINADEF es un sistema del MINSA y el RENIEC.

¿Qué es el SINADEF?

Primero tenemos que comprender que dentro de su sistema, la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil maneja estos procesos: Registro de Hechos Vitales (para indicar un nacimiento o muerte) y de Cambio Civil, siendo este último, hacer procesos como, pasar de soltero a casado.

“Del primero se desprenden dos sistemas, el de nacimiento y otro de defunción. Ambos poseen la misma lógica de funcionamiento”, explicó el exjefe nacional de RENIEC, Jorge Luis Yrivarren, a Exitosa. El Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) es el que permite el ingreso de datos de un ciudadano, defunciones fetales y de personas no identificadas.

Esta plataforma de datos fue desarrollado por la RENIEC y el MINSA. Su unión se dio con el objetivo de integrar esfuerzos para fortalecer el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales en el Perú.

Políticos, ciudadanos y figuras de Internet aparecían como muertas en el sistema de SINADEF.

Los problemas del SINADEF

Antes de los sistemas digitales, estos procedimientos eran manuales. Se hacían a papel y con lapicero. La documentación se presentaba ante RENIEC, siendo el ente responsable de emitir actas, de nacimiento o defunción, mientras que el MINSA y sus médicos les compete los certificados.

“Certificado genera un acta, tanto de nacimiento como de defunción”, indicó Yrivarren.

Pese a que se generó una plataforma en Internet, no todos los espacios de atención tienen las máquinas para ser usado, declaró la exautoridad. Por otro lado, también se presentan hechos que no necesariamente se suscitan en un hospital del Minsa o del sector privado. “Hay nacimientos y/o muertes que no ocurren en centros de salud, entonces, ¿qué ocurre en estos casos? En estas situaciones, los certificados se emiten a mano, para luego ser emitidos a los establecimientos médicos que tienen la disponibilidad tecnológica para que ahí sean registrados, no certificados”.

¿Qué pasó durante la pandemia?

A comienzos del 2022, y con el inicio de la pandemia, se dispuso que el acta de defunción sea automático y de oficio, ya no de parte como siempre se manejó. Hasta antes de los “fallecimientos fantasmas” de políticos, cualquier persona podría acceder a SINADEF y hacer un registro solo usando el número de DNI.

En YouTube aparecen tutoriales que indican cómo hacer un registro en SINADEF.

Incluso, aunque se ha informado el bloqueo de esta sección, en YouTube aún se pueden encontrar tutoriales del Minsa que indican el paso a paso para hacerlo.

¿Quién certifica un nacimiento?

El responsable de esto es el médico, la obstetra o el que esté presente en el momento del nacimiento. Ellos llenan el certificado.

¿Y qué pasa con el fallecimiento?

Si hay un médico presente en el momento, este es el que certifica la muerte y es base para que RENIEC emita el acta de defunción.

