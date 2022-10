Leao Butrón confesó interés previo de Alianza Lima en Alberto Quintero: “Yo lo molestaba en los clásicos”

El exfutbolista confesó que se enteró de esa posibilidad, aunque al final no se concretó. (Video: A PRESIÓN)

Alberto Quintero es uno de los jugadores de mayor jerarquía de Universitario de Deportes. Sin embargo, en las últimas temporadas no ha mostrado su nivel, sobre todo este año, en el que apenas ha podido destacar en algunos encuentros del segundo semestre. Pero su destino pudo haber sido diferente hace algún tiempo atrás. Esto debido a un interés que tuvo Alianza Lima en sumarlo a sus filas, de acuerdo con la sorpresiva revelación de Leao Butrón.

“Yo no creo que se una infidencia, pero un dirigente me dijo por el año 2018, que él (Alberto Quintero) ya estaba arreglado en Alianza Lima”, fueron las primeras palabras del exfutbolista en declaraciones para el canal de YouTube, A PRESIÓN.

De la misma manera, aseguró que incluso en los enfrentamientos entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’ hubo bromas de su parte hacia el panameño. “Yo lo molestaba en los clásicos. Le decía: ‘¿Por qué molestas si el otro año vas a venir acá?’”, agregó.

Ahora, el que fuera portero ‘íntimo’ indicó que no puede confirmar que hubo oferta concreta por el atacante, aunque lo haya escuchado de un directivo. “Yo no digo que sea verdad, eso me dijo a mí un dirigente: ‘Ya está arreglado, el próximo año va a estar acá’”, sostuvo.

Alberto Quintero le marcó a Alianza Lima (con Leao Butrón en el arco) con Universitario el 2017. (Difusión)

No es la primera vez que se vincula a ‘Chiquitín’ con Alianza Lima. De hecho, en el medio El Marcador de Panamá le consultaron en agosto de este año con la opción de pasar al clásico rival y dejó abierta esa puerta, indicando que es un profesional y tiene que ver lo mejor para él y su familia.

Alberto Quintero en Universitario

Y es que Alberto Quintero llegó a Universitario de Deportes el 2017 cuando Pedro Troglio era el entrenador. De hecho, por ese tiempo, el popular ‘Chiquitín’ exhibió sus cualidades (regate y gol) y tuvo un gran impacto. Justo era un momento en el que el equipo sufría de una crisis de delanteros, por lo que fue utilizado en el centro del ataque y pudo responder: al final de esa campaña hizo 13 goles en 31 partidos.

No obstante, en los siguientes cursos no ha podido mantener la regularidad que se le pide a un extranjero, sobre todo tomando en cuenta que también milita en la selección de Panamá y tenía un bagaje de experiencia entre clubes de la MLS, Liga MX y su país.

Alberto Quintero brilló en sus primeros años en Universitario. (ANDINA)

Posible salida de Universitario

La versión más pobre del centroamericano llegó este 2022, en el que solo resaltó en algunos pasajes ante Alianza Lima y algún otro encuentro. Prueba de ello es que acumula solo tres tantos en 30 cotejos. Por tal motivo, la dirigencia ‘merengue’, según información del periodista Gustavo Peralta, tendría la intención de no renovarle el contrato que culmina a fin de año. “Lo de Quintero hoy es más afuera que adentro. Salvo que haga tres o cuatro goles en los partidos que vienen o que haga partidazos, la decisión hoy es que el otro año no sigue”, comentó en el programa PBO Campeonísimo.

Alberto Quintero y su nacionalización

Uno de los temas que estaba en duda con respecto al futuro de Alberto Quintero era su nacionalización. El hecho de llevar seis años consecutivos en suelo incaico le daba la posibilidad de no ocupar plaza de extranjero. Y a pesar de que en un instante parecía que el asunto se estiraba, finalmente en las recientes horas Migraciones informó que el panameño ya completó el proceso para ser peruano. Por tal motivo, el 2023 no tendría inconvenientes de firmar, o una posible renovación, o por otro club de la Liga 1.

SEGUIR LEYENDO