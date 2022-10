Hugo Chávez Arévalo negó amistad con Pedro Castillo y calificó hipótesis de la Fiscalía como un “cuento de hadas”

Hugo Chávez negó tener amistad con el presidente. Foto: Andina/Composición Infobae

Luego de que Fermín Silva, dueño de la Clínica la Luz, habría confesado que entregó dinero a Bruno Pacheco por la designación de Hugo Chávez como gerente general de Petroperú ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción. Chavéz negó tener conocimiento de este pago para su nombramiento; caso contrario, no hubiera asumido el cargo.

“Yo no soy responsable que hayan hecho un negocio entre ellos, porque ellos podrían tener expectativas de Petroperú, que sí yo me hubiera enterado que si este puesto tenía precio, no hubiera aceptado”, declaró a RPP.

Chávez indicó que nunca se reunió con la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, ni con el empresario Samir Abudayeh. Cabe recordar que, según la tesis fiscal, el exgerente general fue designado para beneficiar a Abudayeh con 280 mil barriles de biodiesel B100 que HPO proveería a Petroperú, donde se conoció que el jefe de Estado se reunió con el empresario días antes del contrato.

“En este país me están juzgando a mí por favorecer a la industria nacional. (...) Sobre el señor Fermín él es responsable se ha dado el dinero, yo no soy responsable, usted cree que yo voy a aceptar que pague por un puesto que el salario supera la plata que el dinero han dado por mí”, sostuvo.

Por otro lado, negó que tenga una amistad con el doctor Fermín Silva y el presidente de la República. “Yo no tengo ninguna amistad con Pedro Castillo, no tengo ninguna amistad con Fermín Silva, porque a Fermín Silva lo he visto tres veces. No llegué a tener amistad porque no es mi amigo Fermín Silva. Yo no participo en reuniones. A mí me eligieron porque tenía propuestas interesantes”, precisó.

Fermin Silva, dueño de la clínica La Luz, junto al presidente Pedro Castillo.

El exgerente general mencionó que los testimonios recogidos por el Ministerio Público es un “arte de mentir”. “La Fiscalía tiene una hipótesis fantástica, tiene una hipótesis de cuento de hadas. (…) Es un arte de mentir”.

“No sé si Fermín Silva está metido en otras cosas o se está lavando la carga. (…) Yo no necesito trabajar en Petroperú”, agregó.

Pago por designación

De acuerdo con la información que accedió LaLey.pe, indica que Fermín Silva habría confesado ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, le entregó a Bruno Pacheco la suma de 45 y 50 mil soles para la designación de Hugo Chávez en Petroperú. Esta versión también habría confesado Pacheco como colaborador. El dinero habría sido entregado al presidente Pedro Castillo.

“Por la designación de Hugo Ángel Chávez Arévalo, Fermín Silva Cayatopa habría entregado a Arnulfo Bruno Pacheco Castillo dos sobres que contenían dinero, uno, presuntamente, por la suma aproximada de 15 mil soles (que habría sido para él), y el otro por la suma aproximada de 30 mil soles (que habría sido para José Pedro Castillo Terrones), siendo que, respecto a este último monto. Pacheco Castillo se lo entregó al presidente de la República en las instalaciones de Palacio de Gobierno”, se lee en el documento.

Gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo. | Foto: Petroperú





