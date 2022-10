Horacio Zimmermann criticó el rendimiento de Alberto Quintero en Universitario: “Ya fue, no da para más”

El periodista se pronunció acerca del rendimiento del panameño y de la clave para el resurgimiento de los 'cremas'. (Video: Movistar Deportes)

Universitario de Deportes es uno de los equipos que se aferra a luchar hasta las últimas por el Torneo Clausura. Cuando parecía que sus esperanzas se desvanecían, encadenaron una seguidilla de victorias que lo mantuvieron con vida en el segundo certamen del año. Esto se debe, en parte, al resurgimiento de algunos jugadores, aunque hay otros que aún están debiendo. Ese es el caso de Alberto Quintero que, salvo excepciones, esta temporada no ha rendido en su máximo nivel. El periodista Horacio Zimmermann habló de este tema e indicó que ya no da para más en el cuadro ‘crema’.

“Quintero hace rato que no es el jugador que era hace años en la ‘U’. Los goles maquillaron un poco su titularidad, pero no es el que el equipo necesita. Ya fue Quintero en la ‘U’, no da para más”, comentó en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

De la misma manera, aseguró que el nivel que mostró el panameño en el último duelo ante Sporting Cristal estaba por debajo de lo esperado y que su presencia en el once titular no era lo adecuado. “Contra Cristal hizo todo mal. Jugó 65 minutos gratis, porque tiene un nombre, tiene experiencia y ha sido titular casi siempre en Universitario. Después, dejar a Novick, tu mejor jugador, ¿por uno que llegaba a las justas? Eso me pareció un error”, señaló.

En efecto, el desempeño de Alberto Quintero ha ido de más a menos desde que llegó a Universitario el 2017. Venía con un bagaje de haber militado en clubes de su país, la MLS y Liga MX, además de la selección de Panamá. Eso lo demostró en su primera temporada, en donde anotó 13 goles y brindó 2 asistencias en 31 partidos. No obstante, en las siguientes campañas redondeó la cifra de cuatro dianas por año, una cifra baja considerando que es un extremo que tiene mucha llegada a arco rival. Y en el 2022 lleva tres tantos y tres pases de gol en 30 compromisos.

Alberto Quintero ha estado lejos de su mejor versión este 2022 en Universitario. (Prensa Universitario)

En síntesis, sería uno de los jugadores a salir a fin de año, fecha en que culmina su contrato. Pero la situación podría variar. Esto debido a que en las últimas horas se confirmó que Migraciones dio el visto bueno para la obtención de su nacionalidad peruana, por lo que no ocupará plaza de extranjero a partir del 2023. En ese sentido, se desconoce si su situación en la entidad ‘merengue’ cambiaría o si la dirigencia, de todas maneras, dejará de contar con sus servicios.

Presente de Universitario

Por otro lado, Horacio Zimmermann resaltó un aspecto que le ha permitido a Universitario poder sumar varios puntos en la última parte del certamen: la pelota parada. “La ‘U’ se acomodó en varios partidos gracias a goles de pelota parada. Esto porque es un equipo que defiende bien, se junta y es difícil hacerle gol, por eso es el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato. Pero hizo siete de quince de pelota parada. Pasó contra Carlos A. Mannucci, Sport Boys, Alianza Lima, Alianza Atlético. Entonces, cada vez que la ‘U’ se puso arriba en el marcador por una pelota parada, sostuvo, resistió, neutralizó, y en ese camino le fue bien”, sostuvo.

Como se mencionó líneas arriba, el elenco ‘estudiantil’ tuvo una racha favorable de cuatro encuentros ganados (2-1 con Ayacucho FC, 2-0 ante Alianza Lima, 1-0 contra Sport Boys y 2-0 frente a Atlético Grau) que le permitieron seguir en la pelea por el Torneo Clausura, aunque sin depender de sí mismo. En esa línea, se encuentra en el cuarto lugar con 28 puntos, a cuatro del líder Sporting Cristal y con tres cotejos por jugar.

