“Contigo Capitán”: críticas contra la serie de Paolo Guerrero inundan TikTok.

Hace una semana se estrenó la primera serie de Netflix hecha en el Perú, nos referimos a “Contigo Capitán”, el drama que nos muestra lo que vivió Paolo Guerrero cuando se enteró que había dado positivo por metabolito de la cocaína benzoilecgonina.

Desde ese momento el ‘Depredador’ enfrentó una larga batalla legal contra la FIFA y Asociación Mundial Antidopaje para demostrar su inocencia y así llegar al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, pese a las grandes expectativas que generó el estreno de esta seria, al parecer a los peruanos no les gustó de mucho, pues varios han empezado a dar su opinión en la popular red social de TikTok.

Los conductores de ‘MolokoPodcast’ subieron un video en el que explicaban por qué la serie de Paolo Guerrero les había parecido bastante mala, indicando que no la vieron completa debido a que estaba muy aburrido.

“No la disfruté, no me entretuvo. No me pareció: ‘jajajaja ese es mi Perú’. Ni siquiera es que como que dije ‘ah que burdo, pero me entretienes’. No sé como estuve despierto, lo vi por cachos, estuve haciendo otras cosas”, comentó uno de los conductores.

“Se toma tan enserio para un tema en el que no se toca nada, es básicamente la versión de Paolo de lo qué pasó. Es sobre Paolo, todos contra él. Oviedo al inicio era el villano y luego tuvo una redención”, añadió.

Otro video que se ha viralizado en TikTok es el de un usuario que comenta y explica cada uno de los capítulos. En el primer episodio resalta la buena intención que tuvo Nikko Ponce para interpretar al ‘Depredador’ en su momento más difícil; sin embargo, su tamaño le jugó en contra.

Asimismo, este cibernauta resaltó que los actores que dieron vida a los jugadores de la selección peruana no tenían ningún parecido con los de la vida real, a excepción de Christian Cueva. Además, tildó de Laura Bozzo con esteroides a actor que interpretaba a Ricardo Gareca.

En los comentarios no faltó la opinión de los usuarios de las diferentes redes sociales, quienes señalaron que efectivamente les pareció bastante aburrida la serie, pues había varios vacíos argumentales, y es que todo se basó en el testimonio del futbolista y amigos cercanos.

¿Cómo le fue en Netflix a la serie?

La serie ‘Contigo Capitán’ tuvo una buena acogida en el Perú, y es que en este país se encuentra en la posición número dos como la más vista, convirtiéndose en tendencia.

Sin embargo, en otros países de la región no aparece entre las más destacadas, por lo que se presume que no habría tenido una buena recepción por parte del público extranjero, incluso Brasil y Argentina, países donde se grabaron varias escenas.

