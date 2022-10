Así va la Bolsa de Minutos a cuatro fechas para que finalice el Torneo Clausura 2022

La Bolsa de Minutos es un tema pendiente y que algunos equipos deberán resolver en lo que resta del 2022. (Club Sporting Cristal)

El Torneo Clausura se encuentra cerca de ver su final. Y es que tan solo restan cuatro fechas por jugarse, en donde se determinará el equipo que enfrentará a Melgar de Arequipa en la final de la Liga 1 2022. A menos que sea el mismo ‘Dominó’ que se adjudique el segundo certamen del año y, por consiguiente, se consagre a nivel nacional de forma automática. Sin embargo, hay un tema que podría incidir en el desenlace y es la Bolsa de Minutos, por lo que en esta nota indicaremos cómo va hasta la fecha 15.

Por el momento, son 11 equipos que han cumplido con este requisito indispensable que indican las bases del campeonato. En ese sentido, la cantidad mínima es de 1020 minutos solicitados. Entre ellos están los grandes Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes pudieron superarlo, sea a través de jugadores Sub-20 utilizados a lo largo del certamen doméstico, o también mediante las convocatorias a la selección de dicha categoría que se encuentra al mando de Gustavo Roverano.

No obstante, hay otro grupo que aún no ha llegad al monto base, por lo que en las jornadas que quedan deberán ver la forma de hacer jugar a los juveniles que puedan, no solo sumar en este aspecto, sino también en lo deportivo. Dentro de esa lista están los siguientes elencos: Alianza Atlético, Ayacucho FC, Sport Huancayo, UTC, Carlos Stein, Atlético Grau, ADT y Carlos A. Mannucci.

Cabe mencionar, que habrá una resta de tres puntos por cada 90 minutos o tiempo faltante para las escuadras en la tabla Acumulada que se definirá al final de la competición.

Así va la Bolsa de Minutos hasta la jornada 15

Club | Minutos

Deportivo Binacional | 1992

Melgar | 1792

Deportivo Municipal | 1449

Sporting Cristal | 1362

Sport Boys | 1351

Universidad San Martín | 1222

Universidad César Vallejo | 1170

Universitario | 1106

Cienciano | 1104

Academia Cantolao | 1080

Carlos A. Mannucci | 1004

ADT | 955

Atlético Grau | 797

Carlos Stein | 783

UTC | 758

Sport Huancayo | 713

Ayacucho FC | 702

Alianza Atlético | 692

Lucha por el Torneo Clausura

Sporting Cristal es el favorito para hacerse con el Torneo Clausura. Lo avala su primera ubicación en la tabla con 32 puntos, dos más que su máximo perseguidor Alianza Lima y tres más que Melgar. Precisamente, el elenco ‘rojinegro’ se mantiene en la expectativa y, de ganar sus próximos encuentros (ante Universitario, Sport Boys, Atlético Grau y Alianza Atlético), esperando la caída de los de arriba, podría campeonar la Liga 1 de forma inmediata, pues es el vigente ganador del Torneo Apertura.

Será un desenlace candente, pues Universitario de Deportes (con menos chances) también está en la lucha. Los ‘cremas’ están en el cuarto puesto con 28 unidades, por lo que no dependen de sí mismos para salir victoriosos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1

Programación de la fecha 16

Viernes 14 de octubre

César Vallejo vs. Carlos Stein (15:30 horas | estadio Mansiche de Trujillo)

Sábado 15 de octubre

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (13:00 horas | estadio Campeones del 36 de Sullana)

Sport Boys vs. Sporting Cristal (15:30 p.m. | estadio Iván Elías Moreno)

Binacional vs. UTC (18:00 horas | estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca)

Domingo 16 de octubre

Deportivo Municipal vs. Cantolao (10:00 horas | estadio Iván Elías Moreno)

Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas | estadio Municipal de Bernal de Piura)

ADT vs. San Martín (15:00 horas | estadio Municipal Unión de Tarma)

Universitario vs. Melgar (15:45 horas | estadio Monumental)

Cienciano vs. Alianza Lima (18:00 horas | estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco)

Descansa: Ayacucho FC

