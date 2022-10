Minsa promueve aplicación de las vacunas del Esquema Regular de Vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa impulsado la campaña “Lo vacuno, lo protejo” a fin de fortalecer el esquema nacional de vacunación que protege contra 27 enfermedades a niños menores de 5 años, adultos mayores, madres gestantes y niñas de 9 a 13 años.

A causa de las restricciones por la pandemia de la COVID-19, el proceso de inmunización se vio afectado, y es por ello que el Minsa viene desarrollado diferentes estrategias a fin de impulsar la continuidad del Esquema Regular de Vacunación.

Para proteger de 27 enfermedades, como la polio, sarampión, rubéola, paperas, varicela, meningitis, neumonía, tétanos, hepatitis A y B, influenza, infecciones diarreicas, entre otras enfermedades, las autoridades de salud aplican 17 vacunas, recordó la directora del Minsa, María Elena Martínez. “El plan de cierre de brechas incluye brigadas de vacunación que se trasladarán a zonas estratégicas donde hay menor tasa de inmunización”, anunció.

Para el 28, 29 y 30 de octubre se realizará la Segunda Jornada Nacional de Vacunación sin embargo, los más de 8 mil establecimientos de salud a nivel nacional están habilitados para la aplicación de las vacunas de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 19:00 p. m. y domingos de 8:00 a. m. a 14:00 p. m.

Gracias a la vacunación, el Minsa destacó que desde 1991 no se han registrado casos de poliomielitis salvaje, desde el 2006 no hay casos de rubéola, desde el 2018 no se han reportado casos de sarampión, y desde el 2020 no se han presentado casos de difteria.

Estas son las 17 vacunas del Esquema Regular de Vacunación

1.- Vacuna BCG contra tuberculosis meníngea.

2.- Vacuna HvB contra hepatitis B.

3.- Vacuna pentavalente contra difteria, tétanos, hepatitis B, tos ferina y haemophilus tipo b.

4.- Vacuna Dt (toxoide diftotétano pediátrico) contra tétanos, tos ferina (pertusis) y difteria.

5.- Vacuna Hib (haemophilus influenzae tipo b).

6.- Vacuna APO contra polio o poliomielitis.

7.- Vacuna contra rotavirus.

8.- Vacuna contra neumococo (antineumocócica).

9.- Vacuna SPR contra sarampión, paperas y rubéola.

10.- Vacuna SP contra sarampión y paperas.

11.- Vacuna contra varicela..

12.- Vacuna contra la fiebre amarilla (antiamarílica).

13.- Vacuna dTP contra difteria, tos ferina (pertusis) tétanos.

14.- Vacuna dT antidiftérica-antitetánica.

15.- Vacuna dTpa contra tétanos, tos ferina (pertusis) y difteria.

16.- Vacuna contra VPH.

17.- Vacuna contra Influenza.

Ante casos de Polio

El Minsa emitió un comunicado a través de sus redes sociales, ante los casos de polio detectados en países de la región.

La entidad de salud señaló que el Perú cuenta con dos tipos de vacunadas contra esta enfermedad y hasta el 3 de octubre, el 57.92% de la población objetivo ya cuenta con la tercera dosis de protección.

Asimismo, señaló que las cifras de vacunación actuales son superiores a los años 2021 y 2020, en los que debido a las restricciones por la pandemia la cobertura no fue la esperada, por lo que el personal de salud continúa trabajando para cerrar las brechas de vacunación.

Finalmente exhortó a los padres y madres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos a fin de protegerlos de diferentes enfermedades y recordó que las vacunas son gratuitas, seguridad, eficaces y de calidad.

Comunicado del Minsa

