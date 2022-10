Ángelo Fukuy habló de su distanciamiento con Christian Domínguez luego de salir de su orquesta

Ángelo Fukuy habla de distanciamiento con Christian Domínguez. América Tv/ 'Estas en todas'.

Ángelo Fukuy está en una nueva etapa de su vida, el cantante de cumbia decidió salir de ‘Gran Orquesta Internacional’, grupo musical liderado por Christian Domínguez y ahora se luce como solista. Además de ello, contrajo matrimonio y ahora se encuentra en una vida familiar.

Sin embargo, a raíz de su salida de la agrupación del exintegrante de Joven Sensación, mucho se habló de los motivos que lo habrían llevado a esta decisión. Como se conoce, Domínguez y Fukuy habían logrado tener una amistad por muchos años, por lo que se creía que esta se llegó a romper.

Pero, la mañana del sábado 8 de octubre, Ángelo fue entrevistado por ‘Estas en Todas’ y habló de este tema. Reveló que lleva dos años sin tener una conversación con su excompañero.

“La verdad, ya no me he visto con Christian desde la última conversación que tuvimos dos días antes de mi cumpleaños en el 2020″, confesó al inicio.

Ángelo Fukuy habla de su distanciamiento de Christian Domínguez.

Tras ello, aseguró que no tiene ningún problema en hablar con él. Incluso, hubo una oportunidad en la que se encontraron en un camerino en pleno maquillaje y que, pese a la premura del tiempo, ambos lograron saludarse. Además, aclaró que él no le ha cortado la amistad.

“Si lo veo lo saludo y sí en una oportunidad nos cruzamos en un camerino y nos saludamos. Yo no me alejé, mi amistad está ahí, siempre ha estado ahí y él lo sabe”, confesó ante la sorpresa del público. Con esto, deja claro que no quiere problemas con el artista de América Televisión y no cierra las puertas a un próximo encuentro.

Por otro lado, la esposa de Ángelo Fukuy también se refirió al tema. Wendy Dyer señaló que en más de una oportunidad tanto ella como su esposo han reflexionado sobre lo que les ha pasado en estos años. Por eso, llegaron a la conclusión que esta es una etapa más y que, pese a lo que ha sucedido, también les ha dejado aprendizajes.

“Al principio si duele, es como si yo hubiera vivido todo porque estaba con él. Pero ahora conversamos y él dice: ‘mira, ahora hay que ser agradecidos porque si no pasara lo que ha pasado de repente la decisión que ha tomado ahora no la hubiese tomado’. Siempre llegamos a pensar que las cosas pasan por algo”, finalizó Wendy.

