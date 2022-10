Tragedia en Punta Cana: sobreviviente relata los minutos de terror que vivió previo al accidente donde falleció una peruana

Momentos de terror se vivieron en Punta Cana, uno de los destinos paradisíacos más famosos en República Dominicana. Las autoridades y medios de comunicación informaron sobre un letal accidente de tránsito ocurrido en la intersección del Boulevar Turístico y la calle Domingo Maiz. En este cruce se encontró un bus volcado.

Los primeros reportes presentados indicaron que los habitantes de la zona llegaron al lugar del siniestro para ayudar a los pasajeros, en su mayoría extranjeros de distintas nacionalidades. Gracias a los registros compartidos en redes sociales se evidenció la gravedad del hecho.

Se logró poner a salvo a los heridos y se confirmó el fallecimiento de dos personas, una peruana de nombre Karla Rodriguez Dionisio, y otra de nacionalidad argentina, identificada como Valeria Victoria Brovelli.

Accidente en Punta Cana: Volcamiento de bus deja turistas muertos y heridos. (Meganoticias)

Testimonio de una sobreviviente

En diálogo con Meganoticias, una ciudadana de nacionalidad chilena, identificada como Dominique Drekcman, compartió lo que se vivió antes, durante y después del accidente que enluta a dos familias. En su discurso desmintió una primera versión que indicaba el estado del vehículo, indicado como nuevo.

“El bus era antiguo, ni apto para trasladar a tal cantidad de gente, muy viejo. Claramente la persona excedió los limites de velocidad y termino en lo que ocurrió”.

Sobre la causa del accidente en Punta Cana

Desde una camilla, la sobreviviente contó lo que sucedió minutos antes de la volcadura del bus turístico de la empresa “Suero”.

“No es como lo relatan. El conductor del bus esquivó a un bus para no chocar, eso no fue así. Él iba en exceso de velocidad y tomó una curva, lo cual resultó en un volcamiento. Afortunadamente, mis amigos y yo íbamos del lado de las ventanas que quedaron hacia arriba, no en el pavimento”.

Informan el saldo de heridos y fallecidos por accidente en Punta Cana. (ATV)

La joven, que también es enfermera, tuvo que prestar atención médica a los heridos que se encontraban tendidos al costado de la pista.

“La gente que se volcó para ese lado, quedó mutilada. Por lo menos cuatro personas perdieron sus brazos, quedaron repartidos por la acera. Había gente que ni hablaba español”.

Adicionalmente, sostuvo que la lentitud en la atención a los pasajeros se debió a la ausencia de unidades que permitiera su transporte a los centros de salud.

“Tuve que prestar primeros auxilios. Tuvimos que ayudar a rescatar a la gente. Llamé al 911 y, desafortunadamente, en esta ciudad solo existen tres ambulancias. De las cuales dos estaban ocupadas. Llegó mucha gente a dar vuelta al bus, pero fue caótico”.

Cuando le consultaron sobre las condiciones para realizar el viaje, precisó que a las 7:30 a.m. la recogieron de su hotel, y dos horas más tarde se presentó la coordinadora del tour. La ciudadana chilena sostuvo que algunos de los viajeros usaron el cinturón de seguridad, mientras que otros no lo hicieron, como en su caso.

Tragedia en Punta Cana: lista de pasajeros

Infobae recogió datos de los extranjeros que abordaron el bus turístico, entre ellos, una familia peruana.

Pasajeros peruanos:

- Edgar Eduardo Calderón.

- Karla Rodríguez.

Pasajeros argentinos:

- Alejandro y Natalia Klinec.

- Valeria Victoria.

- María Monserrat.

- Valeria Paola Medina.

- Oscar Marcelo.

- Cynthia Vanesa.

Pasajeros chilenos:

- Dominique Esperanza Dreckmann.

- Juan Sarabia.

- Francesco Díaz.

- Yerko Rodríguez.

- Juan Pablo Curiantun.

- Miguel Ángel.

- Ernesto Barnes.

Pasajeros colombianos:

- Youlin Diviana.

- Juan Sebastián Londoño.

- Dora Pabón.

Pasajeros brasileños:

- Amanda Loureiro.

- Mariza Helena.

- Flavia Da Silva.

Pasajero mexicano:

- Robert Mendoza Vargas.

