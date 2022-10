Mazamorra morada: origen y cómo preparar este limeñísimo postre

Este producto nació gracias a los distintos alimentos que trajeron los españoles (@criollazos.cheche).

Los postres están a la orden del día en las calles peruanas. Estar en plena avenida es antojarse de los distintos dulces y el más popular, seguramente, es la mazamorra morada. Un platillo con diversos frutos que brindan un sabor único. Algunos incluso lo acompañan con arroz con leche para encontrar una de las combinaciones más perfectas ¿Cuál es el orgen de este delicioso platillo de particular color?

Esta preparación surgió al mezclarse productos autóctonos del Perú como el maíz morado y la harina de camote, agregándole productos venidos de España como el azúcar y frutas secas como guindones, pasas, duraznos, manzana, y membrillo. Su color y olor llamaban mucho la atención.

En esas épocas la palabra “mazamorra” era el nombre de la comida de la “gente marginada”. Un plato que era básicamente la combinación de distintos productos y sobras de otras comidas.

Mazamorra morada

Los españoles fueron invitados a probar la mazamorra morada, pero no les agradó y de inmediato llamaron al postre “mazamorra”, nombre que quedó para siempre. En los siguientes años se le añadió “morada” por el particular color de este dulce que se come en abundancia en el mes de octubre, donde se venera al Señor de los Milagros.

Maíz en el Perú

En total son 35 las variedades de maíz que existen een el Perú, como en ninguna otra parte del mundo. Entre ellas están las impresionantes mazorcas de la sierra, las cuales destacan por su increíble sabor y el gran tamaño de sus granos.

Por otro lado, el maíz morado es una mutación genética. Se cultivaba en el Perú en épocas prehispánicas y era conocido en esos años como “moro sara” o “kulli sara”. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de América. En el Perú su cultivo está más extendido y es empleado masivamente para elaborar refrescos y postres.

Existen una gran veriedad y los mejores están en el Perú (Cuzco).

Cómo preparar mazamorra morada

Ingredientes:

- 1/2 kg. de maíz morado

- 1 piña picada en cubos

- 1 taza de harina de camote

- 1 rama de canela

- 1 taza de almíbar

- 1 3/4 azúcar

- 1/2 taza de guindas

- 2 membrillos

- 6 melocotones

- 12 tazas de agua

- Clavos de olor y canela molida

Preparación

1. Primero se debe poner a sancochar el maíz morado hasta que el grano reviente. Luego cular el contenido y en la misma agua puesta en el fuego hierva la piña, los membrillos, los melocotones y los guindones por 20 minutos.

2. El segundo paso es retirar las frutas, picarlas y hervirlas unos minutos en almíbar. Porteriormente, hervir nuevamente el líquido, endulzar al gusto, además de agregar la rama de canela y los clavos de olor.

3. Disolver la harina de camote en una taza de agua fría del mismo maíz morado. Luego lleve al fuego todo el resto del sumo de maíz, cuando note que hierva, echar la harina que diluyó, mueva constantemente con una cuchara de palo y cuando comience a espesar añada la fruta picada.

4. Finalmente, dejar que hierva durante un minuto, apague el fuego y sirva en el plato que mejor se le acomode. Puede agregar la canela molida si es de su agrado.

