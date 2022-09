Familia de Rodrigo Ventosilla pidió al Estado peruano que garantice el debido proceso en las investigaciones

Consulado peruano en Indonesia no atendió pedido de ayuda de joven fallecido en Bali, según familiares. (Facebook)

El caso de Rodrigo Ventosilla empieza un nuevo capítulo. A raíz de la muerte del joven peruano, presuntamente víctima de violencia policial y discriminación en una cárcel de Indonesia, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar por supuesto delito contra la humanidad, en la modalidad de Tortura , en agravio de los ciudadanos.

Este proceso fue abierto después de una serie de irregularidades que denunció la familia de Rodrigo y su esposo Sebastián sobre una supuesta negligencia de la embajada del país en Indonesia cuando los jóvenes solicitaron ayuda legal. Hoy, los familiares piden al Estado peruano garantías para continuar con el debido proceso y conocer la verdad de lo sucedido con la pareja.

Uno de los pedidos principales de los deudos era la práctica de una necropsia que determine el fallecimiento del joven trans, pues en un comunicado pasado denunciaron que las autoridades de Indonesia no entregaron informes médicos sobre su estadía en el hospital donde falleció.

Al respecto, la abogada de la familia de Rodrigo Ventosilla, Brenda Álvarez, señaló que, después de muchos pedidos, las autoridades peruanas han accedido a esta solicitud y como parte de la investigación en curso esta será practicada en los próximos días.

“La defensa legal, yo como abogada, Julio Arbizu y Ronaldo Gamarra, presentamos una denuncia ante la fiscalías especializadas en violación de derechos humanos. Esta fue admitida el día de ayer. Han iniciado los trámites, las diligencias preliminares y en ellas acogieron nuestro pedido de practicar al cuerpo de Rodrigo la necropsia en el marco del protocolo de Minnesota, que es un protocolo especializado para identificar en el cuerpo de una persona fallecida algunos rasgos de tortura. Esto ya fue dispuesto por la Fiscalía y esperamos que pueda ser realizado en los siguientes días”, indicó a Infobae.

Familiares y activistas protestaron por la muerte de Rodrigo Ventosilla. REUTERS/Angel Ponce

“La investigación ha sido declarada compleja, por lo que el plazo de la investigación preliminar será de 8 meses. En este caso ha sido incluido como investigado Alfons W.P Letson S.I.K, Julio Tenorio Pereyra y quienes resulten responsables. Dentro de la investigación también se ha dispuesto oficiar la disposición al Instituto de Medicina Legal, para que programe hora y fecha para que se practique el ‘Protocolo de Estambul’ a Sebastián Marallano”, informó el Ministerio Público.

De igual manera, el abogado peruano experto en defensa de Derechos humanos, Ronald Gamarra, se pronunció sobre el caso, a través de su cuenta de Twitter, y enfatizó que la atención de este caso responde a “obligaciones internacionales del Estado”.

“Atendiendo a obligaciones internacionales del Estado y aplicando principio de extraterritorialidad de ley penal, Fiscalía inicia investigación por tortura en Indonesia, en agravio de Rodrigo y Sebastián, a quienes correctamente identifica con sus nombres sociales”, describió.

En el oficio publicado por el letrado se observa la apertura del caso Nº072-2022 por el delito de tortura a cargo del fiscal Yony Efraín Soto Jiménez. La resolución fue emitida por la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supranacionales Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo.

Ministerio Público abrió una investigación preliminar por presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de Tortura, en agravio de Rodrigo Ventocilla y Sebastián Marallano.

De acuerdo a Álvarez, la repatriación de los restos del estudiante fue un proceso realizado gracias a los familiares de los esposos y la Universidad de Harvard, donde Ventosilla cursaba una maestría. La abogada añadió que la participación del Estado peruano fue lenta, por lo que tuvieron que acudir a la aseguradora de la casa de estudios.

“Quién ha tenido un rol protagónico en el proceso de repatriación tanto del cuerpo de Rodrigo, como de sus pertenencias, ha sido principalmente la familia con un apoyo de la aseguradora de Harvard. Lo que la familia puede señalar y afirmar eso. En realidad, sin el compromiso de Harvard a través de la aseguradora no hubiera sido posible que el cuerpo de esté digamos en Perú porque, inicialmente, las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores fueron bastante tediosas. Hubo mucha demora”, resaltó.

La letrada detalló que las últimas coordinaciones con la Cancillería están relacionadas al intercambio de algunos datos con los familiares de Ventosilla. Sin embargo, precisó que sobre las solicitudes de información sobre los hechos ocurridos no se han brindado más detalles. Sobre ello, si la investigación iniciada procede, el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha comprometido a abrir una investigación contra el representante de Perú en Indonesia.

Aunque expresó que se trata de un caso complejo, la experta pidió a las autoridades peruanas garantizar el debido proceso para conocer la verdad sobre lo sucedido con los jóvenes en Indonesia y establecer responsables en este hecho.

“Lo que nosotros pedimos es que la investigación se haga de forma diligente y que se garantice el debido proceso para quienes han participado en la investigación. Es bastante complejo el contexto porque imagínense la familia, ni bien ha proceso que han perdido a uno de los integrantes más valiosos, no han podido ni siquiera enterrar los restos de Rodrigo y ya tiene que participar de un proceso fiscal, de una investigación fiscal por cómo están los hechos. Es necesario establecer no solamente responsabilidades, sino también señalar y llamar por su nombre lo que ellos vivieron en Indonesia”, añadió.

Abogado de Sebastián Marallano y Rodrigo Ventosilla denunciaron a autoridades de Indonesia y al cónsul peruano Julio Tenorio. (Captura)

Familia segura de actos de tortura

En una conferencia de prensa del abogado Julio Arbizu, quien también forma parte de la defensa legal de los deudos, el letrado afirmó que existen “elementos razonables e indiciarios” de una presunta violación a los derechos humanos de ambos jóvenes peruanos en la prisión de Indonesia.

Según un comunicado de la Embajada de Indonesia, ambos peruanos fueron llevados a la cárcel por llevar drogas en su equipaje. Asimismo, mencionan que esta misma sustancia les generó una intoxicación que habría generado su muerte.

“El señor Ventocilla fue detenido por llevar la sustancia Delta-9- Tetrahidrocannabinol/marihuana en brownies, pastillas y caramelos de gelatina con un peso total de 230,93 gramos [...] El 9 de agosto de 2022 fueron remitidos al Hospital General Central de Sanglah para recibir tratamiento intensivo, pero desafortunadamente Rodrigo falleció el 11 de agosto de 2022. El parte médico indicó que la causa inmediata de la muerte del paciente fue insuficiencia orgánica múltiple causada por la intoxicación de sertralina, bupropión y quetiapina, y otras causas de muerte fueron la intoxicación por consumo de marihuana y benzodiacepina”, afirmó la misiva.

Familiar de Rodrigo Ventosilla afirma que el centro médico donde fue atendido el joven en Indonesia no le practicó exámenes para determinar una intoxicación, como menciona el comunicado emitido sobre su fallecimiento.

Sin embargo, Diana Ventosilla, tía de Rodrigo, denunció en el programa La Encerrona que no se pudo comprobar la intoxicación del estudiante porque el Hospital General Central de Sanglah manifestó que no le pudieron practicar ningún examen de sangre u orina porque no contaban con los elementos necesarios para estos estudios.

“En el hospital solo nos dijeron que estaba en coma, que no les habían hecho ningún examen. A Rodrigo no le hicieron ningún examen de sangre ni de orina porque no tenían reactivos . Nos dijeron eso de manera verbal [...] ¿Por qué determinaron que estaba intoxicado por drogas, ¿Por qué? Porque le habían encontrado pastillas alrededor. Eso fue su diagnóstico”, declaró al programa de YouTube.

El peruano falleció en Bali el 11 de agosto, pero hasta la fecha no se conoce el informe médico sobre su muerte, según mencionó la familiar del joven. El día de hoy, 2 se septiembre, el cuerpo de Rodrigo Ventosilla llega a Perú y deberá someterse a una necropsia para conocer la causa del fallecimiento del peruano como parte de las investigaciones en curso.

