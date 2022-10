Wilmar Elera reaparece en un video grabado para la Comisión de Ética ante la clandestinidad

Wilmar Elera grabó un video para la Comisión de Ética del Parlamento|Congreso

El extercer vicepresidente del Congreso de la República, Wilmar Elera, decidió reaparecer a través de un video presentado ante la Comisión de Ética. Esta vez, respondió sobre la acusación en su contra tras las declaraciones que emitió en el canal del Estado acerca de la presunta violación sexual que habría cometido su colega Freddy Díaz.

En las imágenes difundidas por el grupo de trabajo presidida por la legisladora Karol Paredes, indicó que se siente “arrepentido” por las declaraciones y las calificó como desafortunadas. Cabe precisar que, el legislador Elera cuenta con una orden de captura tras recibir una sentencia en su contra por seis años de prisión.

“(…) Di unas declaraciones desafortunadas, fueron mal dichas mis palabras. Por eso un mea culpa y me siento arrepentido que después de haber hecho una trayectoria de vida, hoy tenga que prácticamente hacer un mea culpa de lo que no quise decir”, manifestó el congresista.

En este sentido, pidió a los integrantes de la Comisión de Ética evaluar su trayectoria de vida, luego que declaren infundado el informe final para que así pase al archivamiento.

“Es irracional que yo pretenda avalar un acto de violencia sexual cuando realmente estoy a favor de las damas. Un no, es un no. No por la forma de vestir, no porque haya tomado licor, no porque trabaje entre hombres se tiene que hacer una violencia sexual”, relató.

Hay que recordar que las declaraciones que dio el parlamentario fue que la extrabajadora estaba en un espacio de puros hombres. “Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, justificó ante la denuncia contra Díaz Monago a TV Perú.

Wilmar Elera justificó abuso sexual en el Congreso peruano. VIDEO: TVPerú

Congresista sentenciado

El congresista de Somos Perú se encuentra prófugo de la justicia luego de que el Poder Judicial dictara seis años de prisión por el delito de colusión agravada. Esto luego de que habría participado en la obra de ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa-Ayabaca-Piura’.

Además, indicó que mantendrá su condición de parlamentario, “mientras que no haya una sentencia firme”. Asimismo, indicó que apelará la decisión del juez en primera instancia.

“Siempre he respetado el magisterio del Poder Judicial en la toma de sus decisiones, sin embargo, al no encontrarme conforme con este pronunciamiento, mi defensa legal interpondrá los recursos de ley, con la finalidad de impugnar la decisión expedida por el juez de primera instancia, pues tengo la confianza que siempre he obrado con rectitud y transparencia en mi desempeño profesional”, señaló a través de un comunicado.

Wilmar Elera deberá cumplir seis años de prisión por el delito de colusión agravada.

