Cómo llenar la solicitud para la lotería de visas 2024 a Estados Unidos. (Captura)

El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Consulares, han puesto a disposición de los ciudadanos latinoamericanos un programa llamado “Lotería de visas 2024″ o “Visas de diversificación”. Con ello buscan que personas de países con baja tasa de inmigración, entren de forma legal y como residentes al país norteamericano.

Son solo algunos países los que se beneficiarán con este programa y entre ellos están Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El tiempo estimado para inscribirse a la lotería de visas es desde las 12:00 horas del 5 de octubre hasta las 12:00 horas del 8 de noviembre de este año. Todo el documento se llenará en inglés.

Visa de turista para Estados Unidos: costo y tramite de visa

Así puedes llenar la solicitud para la lotería de visas 2024

Los interesados deberán ingresar a https://dvprogram.state.gov/ y luego hacer clic en la opción “Begin entry” y poner el código de verificación. Luego, deberán de llenar todos los datos que mostraremos a continuación.

🔸 Nombre y apellidos del postulante tal como figura en el pasaporte.

🔸 Indicar el género.

🔸 Fecha de nacimiento.

🔸 País y ciudad donde nació.

🔸 Fotografía del participante. Si se trata de una familia completa, se deberá adjuntar la imagen de todos los postulantes.

🔸 Dirección de la residencia actual y el código postal. Esto incluye país y la ciudad.

🔸 Teléfono personal.

🔸 Correo electrónico actualizado.

- Grado de educación. Aquí se debe especificar si es educación básica, técnica, superior y si cuenta con estudios posgrado.

🔸 Estado civil actual.

🔸 Cantidad total de hijos.

Al finaliza, es fundamental guardar el número único de confirmación, además de guardar la página de confirmación de la inscripción para luego consultar el estado.

DATO: Toma en cuenta que solo tendrás 30 minutos para rellenar toda la información, por lo que es recomendable tener todos los documentos a la mano.

Lotería de visas 2024 a Estados Unidos: cuándo comienza la inscripción para peruanos

¿Cómo debe ser la fotografía para la lotería de visas?

Para participar en este evento debes de tener en claro cuáles son los tamaños aceptados.

- Foto actualiza con un mínimo de 6 meses de antigüedad.

- Debe ser a color y nítida.

- El rostro debe mirar hacia el frente sin expresiones.

- No debe de tener sombras ni accesorios en el rostro o la cabeza.

- El tamaño de la imagen es de 2x2 en formato .jpg y ser de 600x600 pixeles. El peso total de la imagen debe ser igual o menor a 240 KB.

Requisitos para la lotería de visas

Los requisitos indispensables para participar en este sorteo de visas son los siguientes:

- Ser ciudadano de un país con baja tasa de inmigración a Estados Unidos

- Ser hijo o cónyuge de una persona con pasaporte de uno de los países de origen admitidos

- Educación secundaria completa

- Dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera capacitación.

- Si no tiene la educación requerida o la experiencia laboral calificada, no es elegible para una visa de diversidad.

“Debe considerar no presentar una solicitud de DV si no cumple con los requisitos de educación o experiencia laboral calificados que se explican a continuación cómo es posible que no sea elegible para una visa de diversidad y no se reembolsará ninguna tarifa que pague por la solicitud de visa”. se lee en la publicación.

Foto: Getty Images

¿Cuándo podré ver si gané en la lotería de visas?

Todos los ciudadanos que hayan postulado, podrán conocer cuál es el estado de su postulación a partir del 6 de mayo en la página oficial del gobierno de Estados Unidos: dvprogram.state.gov

¿Cuáles son los países que no formarán parte de la lotería de visas 2024?

Los países de América Latina que no podrán acceder son: Brasil, Colombia, El Salvador, República Dominicana, México y Venezuela.

SEGUIR LEYENDO