Alexander Callens figura en once ideal de la semana 33 en MLS luego del triunfo de New York City

Alexander Callens es titular indiscutible en la zaga del New York City FC. (Twitter)

Alexander Callens es, con altas probabilidades, uno de los jugadores peruanos más destacados en el extranjero. Su presente en Estados Unidos es sublime y no parece haber rival que lo detenga. En ese sentido, convirtió un gol que fue crucial en la victoria del New York City FC ante el Orlando City en la semana 33 de la MLS. El gran rendimiento mostrado fue suficiente para que el futbolista nacional haya sido incluido en el once ideal de la fecha.

Esto se dio a conocer a través de las redes sociales de la competición norteamericana, en donde divulgaron los elementos que destacaron en dicha jornada en una alineación 3-4-3, incluyendo a una selección de suplentes y hasta el entrenador que mejor trabajo realizó. Ahí, el popular ‘Sapito’ lidera a la defensa.

De esta manera, el equipo está conformado de la siguiente manera. Bajo los tres palos se encuentra Thomas Hasal del Vancouver Whitecaps. La zaga está compuesta por el propio Callens encabezando una línea de la que también están Nathan del San Jose Earthquakes y Gabriele Corbo del CF Montréal.

En el caso del centro del campo, los jugadores que lo integran son: Denis Bouanga de Los Angeles FC, Brian Gutiérrez del Chicago Fire, Ryan Gauld del Vancouver Whitecaps, Derrick Etienne Jr. del Columbus Crew. Para finalizar, en el ataque fueron seleccionados Sebastián Ferreira del Houston Dynamo, Jhon Durán del Chicago Fire y como delantero centro, Daniel Ríos del Charlotte FC.

En la banca de suplentes hay jugadores de categoría internacional como el arquero Stefan Frei del Seattle Sounders, Claudio Bravo del Portland Timbers, Carlos Gil del New England Revolution, Douglas Costa de Los Angeles Galaxy, Talles Magno del New York City FC y Gonzalo Higuaín del Inter Miami. Asimismo, el entrenador elegido fue Steve Cherundolo de Los Angeles FC.

Alexander Callens en once ideal de la semana 33 de la MLS.

Alexander Callens ante Orlando City

Como se mencionó líneas arriba, el defensa peruano fue uno de los hombres más resaltantes de su equipo en el triunfo por 2-0 contra el Orlando City. Si bien su ubicación le impide estar en posiciones ofensivas, el técnico Nick Cushing ha confiado en él, dándole cierta libertad para que, cuando crea conveniente, se sume al ataque. Tanto por el centro como por la banda izquierda, Callens se las ingenió para causar peligro al elenco de un Pedro Gallese que jugó todo el cotejo y no pudo evitar terminar con su valla en cero. Wilder Cartagena se quedó en el banco de suplentes.

El gol de Callens llegó a los 66′. Ante la imposibilidad de penetrar por el sector diestro, Santiago Rodríguez encaró hacia el medio y jugó con Maximiliano Moralez, quien tocó rápidamente con Gabriel Pereira. El extremo brasileño tampoco pudo prosperar por su zona y descargó con Keaton Parks, que ganó un balón en disputa, el cual acabó en los pies de Talles Magno. El delantero brasileño también luchó por la posición, hasta que pudo sacar un centro rasante que ubicó a Alexander solo y como ‘9′ en el área contraria, por lo que solo tuvo que empujarla para marcar su diana.

El zaguero peruano anotó un gol de '9' ante el equipo de Gallese y Cartagena. (Video: MLS)

Alexander Callens en racha goleadora

Cabe mencionar, que el futbolista nacional encadena tres partidos haciéndose presente en el marcador. Su momento positivo empezó en el encuentro ante Atlas de México por la Campeones Cup. En aquella ocasión, abrió la cuenta con un gol similar, pues definió como delantero centro tras un pivoteo de Nicolás Acevedo. Pero no quedó ahí, ya que en el clásico de la ciudad ante New York Red Bulls también facturó: hizo un tanto a los 49 segundos de haber iniciado la contienda por intermedio de un cabezazo certero. El último fue ante Orlando City.

Con esta performance, queda claro que la lesión que sufrió a principios de agosto y que lo mantuvo fuera de las canchas por un mes quedó atrás. Ahora su presente es tratar de ganar la MLS con el New York City FC.

DATO:

El equipo de Alexander Callens clasificó a la siguiente etapa del certamen estadounidense tras culminar tercero en la Conferencia Este con 52 puntos.

