Alejandro Cavero a Rafael López Aliaga: “Le toca demostrar que la derecha sabe gobernar”

El parlamentario Alejandro Cavero se pronunció al conocer los resultados de la ONPE tras las elecciones regionales y municipales, en donde colocan en primer lugar al candidato Rafael López Aliaga y se convierte en el virtual alcalde de Lima.

Ante esto, el integrante de la bancada de Avanza País, hizo uso de sus redes sociales para saludar al líder de Renovación Popular y asegurar que con estos resultados “Lima tiene esperanza”.

“Mi más sinceras felicitaciones al (virtual) alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga. Ha sido un logro importante cerrarle el paso al rojerío”, sostuvo.

Además, manifestó que las ideas de la derecha darán a notar que son lo más adecuado para dirigir los destinos de una ciudad y sin acusaciones por delitos de corrupción.

“Ahora le toca demostrar que la derecha sabe gobernar y gestionar mejor sin corrupción. Lima necesita esperanza. ¡Todos los éxitos!”, finalizó.

Norma Yarrow

La congresista Norma Yarrow también se unió a los saludos y felicitó por el triunfo a Rafael López Aliaga, virtual burgomaestre de la capital del Perú.

Muy emocionada, la legisladora indicó que Lima ganó una autoridad que prevalecerá las obras y fortalecerá las conversaciones para sacar adelante a la ciudad, sobre todo por las poblaciones más necesitadas.

“Mi saludo y afecto a Rafael López Aliaga, virtual Alcalde de Lima. Hoy ganó la democracia, Lima tendrá el gerente que logre obras en bien de nuestra ciudad y de los que menos tienen”, apuntó.

Lópex Aliaga y George Forsyth

Desde su local partidario en Jesús María, López Aliaga agradeció al excandidato George Forsyth por haberle ofrecido su apoyo y aseguró que ambos trabajarán para sacar adelante a la ciudad de Lima y batallar contra la delincuencia sobre todo en los distritos de Lima en los que se impuso Somos Perú.

“Le agradezco a George Forsyth que ha venido porque vamos a unir esfuerzos con los distritos en los cuales él ha ganado. Coincidimos en todo: delincuencia cero, trabajamos con las motos que la municipalidad alquila y las da en cesión en uso a los distritos. Los distritos donde él ha ganado válidamente, él pone los serenos, es un trabajo mancomunado”, declaró para Latina.

Además, reveló que le extendió la invitación a Daniel Urresti para conversar y que dado su momento irá a visitarlo a su domicilio para reunirse y ver la forma de poder trabajar juntos, si es que así lo desea el líder de Podemos Perú.

“Le he escrito por WhatsApp (a Daniel Urresti), no tengo respuesta todavía. Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario porque creo que es momento de trabajar todos juntos por Lima. Le he enviado mis respetos y que trabajemos por Lima porque es momento de pasar la página”, sostuvo.

No se reunirá con Castillo

Rafael López Aliaga también fue muy claro y directo al mencionar que no se reunirá con el presidente Pedro Castillo porque es una persona “no grata para Lima”.

“Para mí (Pedro Castillo) es una persona no grata para la ciudad de Lima, espero que más alcaldes y gobernadores lo declaren así”, expresó.

