Elecciones 2022: usuarios reportaron corte de luz en algunos locales de votaciones

Miembros de mesa reportan corte de luz. Foto: Twitter.

Un nuevo incidente se suma en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, esta vez varios usuarios en las redes sociales reportaron el corte de luz en los locales de votación cuando se encontraban realizando el conteo de los votos. Los distritos que tuvieron estos inconvenientes fueron Miraflores, San Borja, San Isidro hasta el momento.

Estos fueron reportados en los colegios de Alfonso Ugarte (San Isidro), el Colegio Markham y Pestalozzi (Miraflores). De acuerdo con las imágenes difundidas por Twitter, los miembros de mesas vieron que realizar el conteo alumbrando con la linterna de su propio celular para culminar con su función.

Algunos de los comentarios hacían referencia a que no es posible que se cuentan de esa manera los votos. En varios de los comentarios, los ciudadanos reportaban que en otros distritos de la capital también estaban sin luz en las mesas de sufragio.

“¿Sabotaje en san isidro y san borja? Corte de luz, mesas sin suministro eléctrico”, informó un ciudadano.

“ONPE en el colegio Alfonso Ugarte San isidro están sin luz., no pueden contar los votos, quieren impugnar, si no es por el camarógrafo d latina no se ve absolutamente nada. ¿Y las demás mesas?”, escribió un usuario.

Hasta el momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no se ha pronunciado sobre este incidente ni el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Usuarios se quejan por el corte de luz en los locales de votaciones. Foto: Twitter

Multas

Las multas electorales por no haber emitido su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 serán de un monto no mayor a 92 y no menor a 23 soles. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la sanción será conforme al nivel de pobreza clasificado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

♦ “No pobres”: S/92

♦ “Pobres no extremos”: S/46

♦ “Pobre extremo”: S/23

Cabe precisar que, en caso de que no hayas cumplido con la función de miembro de mesa, titulares y suplentes, deberás hacer el pago de la suma de S/230. Esto también fue incluido para las personas que se negaron a integrar una mesa.

ONPE exhortó a miembros de mesa a cumplir su deber. (Andina)

Resultados IPSOS

De acuerdo con los resultados de la Ipsos Perú en América TV al 100%, existe un puntaje técnico entre López Aliaga 25.9% y Daniel Urresti 25.9% en Lima Metropolitana.

SEGUIR LEYENDO