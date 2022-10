Pilar Sordo: “Encontrar el propósito y sentido de la vida tiene que ver con el amor propio, porque las heridas se sanan desde ahí”

Pilar Sordo habló reveló detalles de sus inicios en la psicología, sus sueños y sobre lo que será su charla en Perú. (Difusión)

“Anhelo volver a Perú porque han pasado dos años y siento que Perú y yo nos queremos mucho”, dice en medio de sonrisas la destacada escritora y psicóloga chilena, María del Pilar Sordo Martínez para Infobae. Su llegada al país será para exponer su charla premiada por la Fundación de la Felicidad de la ONU, la cual, según Pilar incluye un “kit de emergencias” para fortalecer la autoestima y además, tiene alrededor de 11 habilidades básicas para hacer frente a situaciones difíciles.

La charla denominada “Cómo ser feliz en tiempos difíciles”, forma parte del libro “Del amor propio al amor al otro”, que según la reconocida escritora es el mejor que ha escrito hasta ahora, sin desmerecer el trabajo realizado en sus otros “hijos literarios”.

“Considero que es el mejor libro que he escrito hasta el momento y sé que mis otros hijos literarios se pueden sentir celosos, pero este libro es el que más información y material actual tiene”, dijo Pilar Sordo para Infobae.

Indagamos un poco más sobre su próxima charla en Lima, los inicios en su exitosa carrera profesional, su presente y cuáles son sus proyecciones a futuro.

Pilar Sordo habló reveló detalles de sus inicios en la psicología, sus sueños y sobre lo que será su charla en Perú. (Difusión)

¿La psicología fue la primera opción de carrera?

Sí, siempre fue psicología, junto con periodismo, aunque también pensé en derecho y leyes.

Periodismo lo terminé haciendo con los libros porque para escribirlos, realizo investigaciones a profundidad, que inclusive tardan años, y la investigación es una rama del periodismo.

Y ¿qué pasó con la idea de ejercer derecho?

Lo de derecho quedó ahí. Primero que no soy nada competitiva en cuanto a leyes y lo más probable es que hubiera perdido todos los juicios. Si veía a alguien muy triste, o me hubiera dado cuenta de que la otra parte tiene la razón, simplemente hubiese dejado que los demás ganen los juicios. Como abogada hubiera sido un desastre. Pero fuera de ello, algo de lo que me percaté es que, al ejercer derecho, te conectas con partes muy oscuras del ser humano. En psicología esa oscuridad es una luz de donde parte el querer sanar, crecer y aumentar niveles de consciencia. Creo que no me equivoqué en la elección.

La psicología espiritual es una rama nueva, ¿cómo la trabajas?

Sí, es una línea muy nueva y por eso ando preparándome y estudiando porque uno nunca deja de estudiar. En esta rama hay que tener mucho cuidado de no caer en la evangelización al incluir contenidos que te lleven a ello y debes de mantenerte siempre en lo psicológico, pero enfocándote en encontrar el propósito y el sentido de la vida. No tengo nada en contra de la evangelización, pero no es mi labor, así que como psicóloga me toca ayudar a las personas a encontrar su propósito y sentido en la vida.

Todo esto tiene mucho que ver con el amor propio, porque de ahí deriva el poder para sanar heridas con familiares cercanos, relaciones en pareja o con los hijos.

Pilar Sordo habló reveló detalles de sus inicios en la psicología, sus sueños y sobre lo que será su charla en Perú. (Difusión)

¿La pandemia es la actual causante de los problemas psicológicos y emocionales en las personas?

Se dice eso, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la pandemia ha desnudado lo que ya había porque reveló aquellas cosas que ya estaban mal desde antes. Por ejemplo: las relaciones con hijos o con la pareja y la pérdida del sentido de la vida. Las personas se han preguntado durante la pandemia, ¿para qué sigo vivo?, o ¿soy feliz?

Es más, la pandemia invitó a las personas a cuestionar de forma dura sobre sí mismos y su estado actual. Muchos tomaron esa invitación, mientras que otros no. De lo que no hay duda, es que todos nos hemos hecho alguna pregunta, desde aquellas que son tontas hasta las trascendentales. Por ejemplo, ¿cómo pude aguantar los tacos si son realmente incómodos?, o ¿estoy enamorada de la persona con la que estoy?

Cuando el agua de una inundación baja, deja todo sucio y eso es justamente lo que pasó con la aparición del coronavirus, nos mostró toda la mugre, todo aquello que no fue resuelto, que nunca fue sano, pero también nos enseñó la capacidad que tenemos para afrontar crisis, sea buena o mala.

Las personas, incluyendo menores, exponen sus casos íntimos en redes sociales, ¿qué opinas al respecto?

A mí (me parece que) todo lo que sea hablar está bien y es algo que nos cuesta tanto a los Latinoamericanos. Hablar es sano, lo que sí no me parece sano es que muchas veces, los adolescentes y niños comparten sus problemas sin antes habérselo contado a sus padres. Eso te da una idea de que hay una ausencia de padres que no están escuchando a sus hijos, y los menores encuentran en las redes sociales un lugar donde aparentemente sí los escuchan, lo cual me parece gravísimo.

¿Cuál es el problema que has encontrado en Perú?

En Perú existe un problema grande y es el poder hablar y expresar los sentimientos, porque lamentablemente lo asocian con la debilidad o la cobardía. Si alguien se ríe fuerte lo toman como mala educación, por ello, prefieren reírse despacio, y eso es algo que también sucede en Chile. Soltar y sacar todo lo que uno lleva dentro siempre estará bien.

Habilidades para mejorar la autoestima en la actualidad…

Primero, hay que hacer una desintoxicación de redes sociales y eso significa seleccionar y evaluar bien a qué personas seguimos. Algo general es que las personas siguen a gente que les hace mal. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene sobrepeso y seguía solo a cuentas fitness y de comida sana, pero al consumir algo que no está en ese círculo visual al que ella sigue, aumentan las probabilidades de que ella se sienta mal.

Segundo, hay que hablar con gente real, no con gente que no conozco.

Por último, hay que atreverse a hacer cosas. Debemos de recordar que la autoestima no se mejora si no me pruebo a mí misma que soy capaz, y todos los seres humanos somos capaces de hacer una infinidad de cosas, pero para eso debemos de ejecutar y no dejar todo en el pensamiento.

Ese rollo mental, sin hacer finalmente nada, es lo que también tiene a muchas personas con baja autoestima porque no logran probarse a sí mismos. El apoyo del factor familia también es importante.

El material básico para tus charlas, y bríndanos una clave de ayuda para las personas…

Yo en la conferencia cuento mis investigaciones. Adapto todo lo que he investigado a una conferencia. Lo que sí siento es que la psicología no da abasto porque no logra explicar lo que le está pasando al ser humano hoy. Las personas necesitan también de la psicología espiritual para que así encuentren el propósito en su vida. Algunos asocian ello a la religión, pero no es así. Los que pertenecen a una religión puede que tengan el panorama un poco más claro de lo que quieren en la vida, pero aquellos que no pertenecen a una religión también buscan encontrar un sentido a la vida y un para qué levantarse.

Cuando el ser humano trabaja en la búsqueda del propósito, se sana muchas cosas y aspectos en la vida de las personas.

La conciencia es un plus de salud mental, yo creo que aquellos que son más conscientes, definitivamente son más sanos porque son más libres de poder elegir.

La nueva forma de vivir que tomaste, ¿cómo te va con ello?

Es un proceso. Decidí vivir en el sur de Chile, pero actualmente tengo que moverme por Santiago porque aún tengo compromisos económicos que cumplir y hasta que no termine con ello, voy a tener que seguir moviéndome de un lado a otro. Sin embargo, te puedo decir que estoy feliz porque estar ahí me hace feliz, aunque sea un poco agotador.

Yo no quiero envejecer en Santiago, yo quiero estar en una ciudad que vibre como me gusta a mí. Me gusta más lo simple, el contacto con la naturaleza, el frío, amo la lluvia y por eso siempre digo que en el sur mi alma sonríe más y ahí es donde tiene que estar el alma.

¿Cómo quieres ver a María del Pilar Sordo en 10 años?

Lo primero que se me viene a la mente es sin deudas y libre para elegir. Quiero que Pilar esté mucho más centrada en el placer que en el trabajo, en paz y viajando a ver a mis hijos a España. Quiero estar muy libre, muy tranquila, sin grandes presiones. Me veo escribiendo mucho y yendo a conferencias entretenidas.

En resumen, sin deudas y sana físicamente porque aún no lo estoy y disfrutando mucho, estando más centrada en mí que en el resto

¿Qué es lo que compartirás en la charla “Del amor propio al amor al otro”?

Es un “kit de emergencias”, algo así como un botiquín mental, donde les voy a contar 11 habilidades y algunas cosas que no están en el libro. Todas tienen que ver con cómo si yo aplico estas habilidades, seré capaz de transitar en cualquier situación de la vida, sea consciente o no. Las personas se llevarán buenos materiales para poder compartirlo con su familia y seres queridos, lo cual aumentará el nivel de consciencia de la cotidianidad de cada uno, desde lo que se come hasta lo que se piensa. Muchas de las habilidades van inclusive desde mi propia experiencia y vivencia.

He realizado una investigación que duró tres años y la pandemia apareció a mitad de este trabajo, lo cual significó cambios de todo tipo.

Sobre la conferencia y el lanzamiento del libro

Pilar Sordo cuenta con 35 años de carrera y regresará a Lima para presentar su charla este 6 de octubre a las 7:00 p.m. en el Hotel Meliá. Asimismo, el 7 de este mes llevará a cabo la presentación de su libro “Del amor propio al amor al otro” en el auditorio de la Derrama Magisterial.

SEGUIR LEYENDO