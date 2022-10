Katia Palma explica por qué no quiere tener hijos y revela que en un momento intentó adoptar

Katia Palma explica por qué no quiere tener hijos | YouTube

Katia Palma es una de las actrices de teatro más reconocidas en el país. La artista ganó mucha más popularidad como jurado del exitoso programa de imitación ‘Yo Soy’, sin embargo ha preferido mantener su vida personal al margen.

La actriz peruana tiene 42 años y poco se conoce de sus relaciones amorosas y de su familia, pero en una reciente entrevista con Cristopher Gianotti en su canal de YouTube, Preguntas que arden, se refirió a sus deseos de agrandar la familia o convertirse en madre.

Una de las preguntas de este programa fue sobre si tenía intención de casarse, para lo que aclaró que no está en sus planes, pero respeta a quienes lo hacen. En esa línea habló de la maternidad, aclarando que, con los años que ya tiene, es un capítulo cerrado que no le gustaría cumplir.

“En algún momento de mi vida si se me pasó la idea de tener hijos, cuando tenía 33 y dije todavía estoy chibola, un par de añitos más, llegué a los 37 me gustaban otras cosas, veía a mis amigas con sus hijos, ojerosas canosas. Yo me sentía joven, dormía la resaca, viajaba. Hasta que dije creo que no, los hijos no son para mí. No me siento mal”, confesó Katia Palma

Katia Palma habla de sus deseos de convertirse en madre. (YouTube)

Ante ello, explicó que su deseo es formar lazos familiares con los hijos de sus amigos y de su hermana, pero que en todos estos años ha logrado ser feliz en su soledad. Aclaró que no tiene ningún sentimiento de culpa hacia ello y que por el contrario se siente bien.

“Quiero cultivar familia con los hijos de mis amigos, con los hijos de mi hermana que para mí siento que me van a ver como su mamá. La estoy pasando bien como estoy, me siento bien. Me gusta estar en familia, pero me gusta mi soledad también, me gusta estar sola, la llevo bien, tengo muchos amigos”, agregó.

Intentó adoptar

En otro momento de la entrevista, se sinceró y aclaró que lo que ve tedioso de una crianza son los primeros años de un niño, por lo que, si en algún momento se anima a ser madre, lo haría de una persona de 3 años a más.

Frente a ello, comentó que tuvo la intención de adoptar, pero que los trámites en nuestro país fueron casi un impedimento para que se logre. “Quise adoptar, pero el trámite acá en Perú, para variar, es terrible. Te piden que tienes que ser casada por religioso, te piden un montón de plata, dónde vives, con quien vives. Y siempre hay que estar pendiente”, explicó.

Katia Palma revela que intentó adoptar en Perú | YouTube

