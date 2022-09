Siete millones de peruanos sin trabajo porque no pueden y no quieren.

La situación del empleo en el Perú se vio perjudicado debido a la crisis económica, en un inicio por las restricciones dictadas por la pandemia de la COVID-19, y posteriormente se acentuó por otros factores como la informalidad y la lenta recuperación de los negocios, continúa en incertidumbre.

Según los datos proporcionados en el informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística (INEI) en el trimestre móvil junio, julio y agosto, la población económicamente activa ocupada en Lima Metropolitana alcanzó las 5 millones 15 mil 400 personas. En relación a los años anteriores, 2021 y 2020, esta cifra se incrementó en 7.9% y 38.9%, respectivamente.

A nivel nacional, hay un total de 25 millones 588 mil personas en edad de trabajar, (mayores de 14 años de zonas urbanas y rurales), de las cuales 18 millones 514 mil personas pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) y los 7 millones 74 mil restantes se ubican en el sector de la Población Económicamente No Activa (NO PEA).

¿Quiénes integran la NO PEA?

En ese sector de la población se incluye a estudiantes, amas de casa, pensionistas, jubilados, rentistas, personas con discapacidad para trabajar, entre otros. Lima Metropolitana concentra a 2 millones 755 mil personas económicamente no activas.

Sin embargo, mientras muchos peruanos están en la búsqueda de un trabajo formal, que les ofrezca los beneficios correspondientes y se respeten sus derechos, hay un sector de la población que no está en la búsqueda de un empleo porque no quiere, los denominados “ninis”.

Este grupo incluye a los jóvenes que no estudian ni trabajan, y las personas que decidieron dejar de trabajar tras una temporada de búsqueda de empleo sin éxito.

El exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, indicó en diario Gestión, que este grupo poblacional registra un incremento debido a que por la actual volatilidad de la economía no buscan un puesto de trabajo. “El hecho de que ahora haya más gente inactiva significa que hay trabajadores que no están saliendo a buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar”, opinó.

Desempleo

En el mismo periodo de análisis, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana afectó al 7,3% de la población, cuya tasa de informalidad ronda el 75%. Se estima que más de 396 mil personas están en la búsqueda activa de un puesto de trabajo en la capital.

Esta tasa es inferior a la registrada en los mismos meses de 2021 (9,5 %) y 2020 (15,6 %), pero aún no recupera los niveles prepandemia (5,8 %).

En tanto, la población ocupada con un empleo adecuado alcanzó los 2 millones 859 mil 900 personas aumentando 17,8% (431 mil 400 personas), al compararlo con igual trimestre del 2021; sin embargo, respecto a similar trimestre del año 2019, disminuyó en 10,2% (-325 mil 100 personas) y el subempleo creció 23,4%.

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana es de 7.3%

