Ministro de Defensa aclara su vínculo con Antauro Humala: “Solo se hizo un acuerdo político”

Ministro de Defensa Daniel Barragán explica su relación con Antauro Humala

Ante la supuesta amistad y cercanía con Antauro Humala, el ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma, respondió que el vínculo que tenía con el líder etnocacerista solo era partidario, ya que, en el 2019, Unión por el Perú (UPP), partido en el cual era militante, selló un acuerdo político con los simpatizantes del movimiento etnocacerista.

“En aquel año, yo era del partido de UPP que era liderado por José Vega Antonio. Y en las elecciones extraordinarias para completar el período del Congreso, luego de su cierre, se hace un acuerdo político, no una alianza, con el señor Antauro Humala”, aclaró el titular del Ministerio de Defensa.

Ante esta iniciativa, Barragán Coloma, en conferencia de prensa de Consejo de Ministros, señaló que decide juntarse a ese acuerdo, con lo cual tuvieron posibilidad de introducir a 13 parlamentarios al Congreso de la República en el 2020.

“La decisión para hacer este acuerdo político, no la toma una persona en un partido político, sino la toma un Consejo Directivo. Este decide hacer un acuerdo con los simpatizantes que estaban con Antauro Humala. Por lo tanto, nosotros participamos en las elecciones y tuvimos la posibilidad de tener 13 congresistas. Eso es todo lo que sucedió”, indicó el funcionario.

Polémicas propuestas

En cuanto a las propuestas de implementar la pena de muerte a expresidentes corruptos, retirarse de la Corte de San José y realizar cambios en la Constitución que planteaba en campaña el desaparecido partido político Unión por el Perú, el ministro de Defensa dijo que solo fue en un momento de campaña que hicieron para el Congreso, de acuerdo con los lineamientos y ejes que se estableció en su grupo político.

“En este momento no quiero hablar sobre temas que no están en mi agenda como ministro de Defensa. El presidente de la República me ha dado una encargatura que no tiene que ver con mi pensamiento o con lo que yo creo. A mí me han dado una encargatura con ciertos lineamientos. Y esos lineamientos que me ha encomendado el presidente son de mantener la capacidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país”, expresó Barragán.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Chero, consideró que lo expresado por el ministro de Defensa, quien participaba en un evento político con un programa político, tendría que extrapolar esas acciones a la actual gestión del Ejecutivo.

“Están plenamente descartadas cuyas acciones planteadas en campaña porque cuando un ministro asume una responsabilidad de Estado se circunscribe a las políticas públicas y políticas de Estado que son oficiales, por tanto, nosotros estamos adscritos al Pacto de San José y somos un país que hace tiempo abolió la pena de muerte; de tal forma esto debe quedar aclarado porque el marco constitucional así lo establece”, dijo Chero.

