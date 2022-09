Jorge Montoya por caso ‘Lay Vásquez’: “El documento es oficial y no se puede modificar”

Jorge Montoya consideró que renuncia de Aníbal Torres es “el mejor regalo de Fiestas Patrias”. FOTO: GEC

El parlamentario Jorge Montoya se pronunció luego de escuchar las declaraciones del ministro Daniel Barragán, en donde sostiene que hubo un error de transcripción al momento de realizar la lista de pasajeros que hicieron uso del avión presidencial el pasado 23 de junio. Según detalló el titular del Mindef, quien viajó no fue “Fray” sino “Yoni”, otro familiar del mandatario Pedro Castillo.

Ante esto, el integrante de Renovación Popular indicó estar en contra de lo explicado por el ministro, ya que una lista oficial que pasa por diversas áreas no puede tener dicho error, porque los vuelos presidenciales son muy estrictos.

“Para mí no hay error en la transcripción, han puesto ese nombre exprofesamente. Las listas las presenta el jefe de la casa Militar y va al grupo encargado donde va a realizarse el vuelo, no se modifica nada, los registros quedan y no se borra nada”, dijo en diálogo para RPP Noticias.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. (Foto: Infobae/Carlo Fernández)

“El documento es oficial, no se puede modificar. La salida de una aeronave o un buque o de cualquier artefacto militar tiene un registro que no se puede alterar por seguridad y otros motivos. (Entonces, usted no cree en la versión del “error material”) Eso nace en la lista original y no ha sido modificado”, agregó Montoya.

Además, el congresista manifestó que citar al ministro del Mindef a la Comisión de Defensa “no sirve de nada”, ya que recién ha asumido el cargo.

“Acaba de llegar, no tiene idea de lo que ha pasado y nos va a contar lo que dice la prensa. Lo que debe hacerse es una investigación fiscal. La visita del ministro será un llamado de atención al Gobierno por lo que está sucediendo, pero que nos vaya a aportar pruebas, no tiene esa capacidad”, sostuvo.

No es “Lay”, es “Yoni”

El último miércoles, se realizó el Consejo de Ministros a cargo de Aníbal Torres. Durante la presentación, el ministro Daniel Barragán, titular del Mindef, señaló que existe un error en la transcripción de la lista de pasajeros y quien realmente debería figurar es “Yoni”, sobrino de Pedro Castillo y no “Lay”.

“La señorita cuando lo pasa a máquina ella pone Lay. Pero quien viajó realmente es Yoni Vásquez Castillo, lo corrobora su DNI porque es la persona que regresa en el vuelo”, sostuvo.

José Luis Gavidia (Agencia Adina)

José Gavidia no conoce ni ha visto a Fray Vásquez

José Luis Gavidia, exministro de Defensa, indicó que no conoce a Fray Vásquez Castillo, familiar del mandatario del Perú. En declaraciones a la salida de Palacio de Gobierno, el exfuncionario mencionó que incluso no conoce al familiar del jefe de Estado.

“Yo creo que hay instancias que están investigando, el día de ayer a través de los medios de comunicación tomé conocimiento de que creo que habría un error en la transcripción de las listas a mano cuando pasan a máquinas, pero eso lo tendrá que determinar los entes judiciales. Creo que hay varias comisiones que están investigando, tengan la seguridad que se va a aclarar, yo viajé con el presidente algunas comisiones en el norte. Yo no lo conozco al señor Vásquez, tampoco lo he visto”, expresó para los medios.

