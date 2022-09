Descubre el significado de ‘taipá’, una palaba asociada a la gastronomía peruana

Significado de taipá en Perú. (Erasmusu)

La gastronomía es una de las características más destacadas del Perú, Por ello, el país incaico ha sido escogido en varias ocasiones como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo.

Pero la gastronomía no solo se queda en los platos servidos a los comensales, pues esta también forma parte del lenguaje de los peruanos, dando lugar a la creación de nuevas palabras o expresiones, tal como sucede con ‘taipá'.

¿Qué significa ‘taipá' para la RAE?

‘Taipá' se refiere generalmente a una comida abundante y servida en grandes cantidades o tamaño.

DATO: La Real Academia Española (RAE), a través de su Diccionario de americanismos reconoce a ‘‘taipá'’ principalmente como ‘taypá’, es decir, prioriza los resultados de búsqueda de esta expresión con la ‘y’ (ye).

Taipá, según la RAE. (Captura)

Significado de ‘taipá' en Perú

Los peruanos usan el término ‘taipá', sobre todo en la comida, para indicar platos servidos con abundancia.

Por ejemplo:

- Vamos a la pollería de la esquina porque te sirven bien ‘taipá'.

- Señora, hemos venido aquí porque en su publicidad dice que los platos son ‘taipá'.

- Esa papa rellena está bien ‘taipá'.

- Anhelo comer un ceviche bien ‘taipá' este fin de semana.

- Te invitaré a un restaurante donde sirven bien ‘taipá' para que no tengas hambre durante el resto del día.

Chicharrón de chancho, comida peruana. (Foto: Andina)

Hay que tomar en cuenta que para el Diccionario de peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua (APL), un sinónimo dentro del habla coloquial es ‘tacuchi’, cuyo significado es que está un poco gordo.

El uso de ‘tacuchi’ puede aplicarse dentro del habla coloquial de las personas al referirse a la gastronomía, proporciones de una persona, proporciones de animales, objetos y más.

Para entenderlo mejor, observa las siguientes oraciones a modo de ejemplo:

- No tengo hambre porque la caigua rellena que comí estaba bien ‘tacuchi’.

- Ví que estás llevando casi toda la ropa que tienes porque tu maleta está bien ‘tacuchi’.

- Quería jugar a un duelo de fuerza, pero desistí porque mis amigos me dijeron que el competidor estaba ‘tacuchi’.

- Hoy me di cuenta de que estoy bien ‘tacuchi’, porque me probé un pantalón que usé el año pasado y ya no me queda.

- Tu cachorro come cinco veces al día y esa es la razón por la que él está bien ‘tacuchi’.

DATO: Las expresiones ‘taipá’ y ‘tacuchi’, suelen ir acompañadas del adverbio de modo ‘bien’.

Ambas expresiones, también reconocidas como jergas, son parte del lenguaje coloquial diario de los peruanos, que, además, están usualmente ligados a su gastronomía.

Según algunas investigaciones, se sabe que la percepción de los peruanos en cuanto a un buen plato de comida criolla va asociada a la sazón y a la contundencia del mismo, dándole una connotación positiva a ambas palabras.

La historia de la humita en Perú. (Captura)

¿Qué son los peruanismos?

Los peruanismos son expresiones o vocablos dichos por los peruanos y cuyo significado nace en su territorio.

La Real Academia Española (RAE) brinda los siguientes significados para el término ‘peruanismos’.

- Palabra o uso propios del español hablado en el Perú.

- Cualidad o condición de peruano.

- Amor o apego a lo peruano.

Estos son algunos ejemplos de peruanismos:

- Cancha: Originario del lenguaje quechua. Hace referencia al maíz, ya sea en su versión cocida o cruda. También se le dice cancha a un campo de pasto donde se juegan deportes distintos como el fútbol. Este último significado es el más extendido dentro de la lengua española.

- Malogrado: En Perú su significado es descompuesto; sin embargo, en otros países como España, se le da la connotación de muerte para una persona joven.

- Morocho: Deriva del quechua muruch’u que traducido al español es “variedad de maíz muy duro”. No obstante, a lo largo del territorio peruano, especialmente donde impera la lengua española, significa persona de piel morena.

- Papa: Proviene del idioma quechua y se emplea en todo el Perú. Su uso se extiende en varios países de América.

SEGUIR LEYENDO