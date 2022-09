Hildebrandt critica a Alva: “Dio tanta vergüenza que la que puede dar Castillo cuando se pronuncia”

César Hildebrandt se pronunció ante discurso de María del Carmen Alva.

César Hildebrandt criticó a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alva, por la forma en que se refirió sobre la República Árabe Saharaui, en donde aseguró que “son 40 carpas en un territorio de Argelia y que no los reconoce Naciones Unidas”. Estos comentarios llamaron a la atención y el rechazo de muchos.

Ante esto, el director periodístico de “En sus Trece”, sostuvo que fue vergonzosa la manera en cómo la parlamentaria se refirió a los integrantes de esta nación, sobre todo porque ella representa al Congreso de un país.

“Hoy, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva quiso dar a todo el mundo, al Perú, especialmente, una lección de geografía política, de ética internacional, de relaciones exteriores. La verdad es que dio tanta o más vergüenza que la que puede dar a veces el presidente Castillo cuando se pronuncia sobre asuntos exteriores”, dijo en su último podcast.

En otro momento, César Hildebrandt mencionó que María del Carmen Alva “expresa la indigencia intelectual en la que ha caído Acción Popular”.

“¡Qué horror!, ¡Qué vergüenza! (...) Pobre partido, pobre Fernando Belaúnde, pobre gente vigente de calidad, que todavía está en Acción Popular por inercia y por herencia y que no sabe seguramente qué hace ahí”, precisó.

“Usted se confunde con las carpas que se armaron en las calles de Lima para botar al usurpador y golpista, colega suyo Merino de Lama, el presidente que felizmente duró poquitos días porque era una miseria como político y como persona”, agregó César Hildebrandt.

María del Carmen Alva lanza polémica frase contra la República Árabe Saharaui. (Congreso TV)

¿Qué fue lo que dijo María del Carmen Alva?

La congresista María del Carmen Alva recibió este lunes al canciller César Landa, para que informe sobre la política exterior del Gobierno. Esto, luego de la participación de Pedro Castillo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

En un momento, la expresidenta del Parlamento tomó la palabra y criticó las recientes acciones del jefe de Estado. “Es un cliché decir que la política exterior la dirige el presidente. La Cancillería no está pintada, es la que da los lineamientos. Es evidente que el presidente no es que sepa de derecho internacional. No es posible que tengamos relaciones con la República Saharaui, que se suspendan y se rehagan. En un año tenemos tres cambios en la Cancillería”, manifestó.

Cabe precisar que Landa mencionó que el presidente Fernando Belaúnde había reconocido a dicha república en su gobierno. Sin embargo, Alva sostuvo que se están mencionando temas de 1984, y desde entonces la política exterior ha cambiado.

“En 1984 había Unión Soviética y también existía el muro de Berlín, y todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas, en un territorio de Argelia y no los reconoce Naciones Unidas, y de los 24 países árabes solamente los reconoce uno, no los reconocen los países árabes. ¿Cuál es la razón para que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Son considerados nómades, prácticamente”, aseveró.

“Aquí es evidente que quiere golpear a las instituciones, ya estamos acostumbrados a que nos golpee al Congreso, Fiscalía, Tribunal Constitucional, pero ir afuera a golpear al Congreso es inaceptable. A mí me vetaron porque supuestamente fui a Madrid a pedir votos para la vacancia. Gracias a Dios, una Cancillería que estuvo presente, dijo que era mentira porque supuestamente fui a hablar mal del presidente. Pero sabemos que las mociones de censura, interpelaciones y la vacancia es una figura constitucional”, agregó la titular de la comisión.

