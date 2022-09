María del Carmen Alva habló de la relación con República Árabe Saharaui: “Son 40 carpas en un territorio de Argelia”

María del Carmen Alva lanza polémica frase contra la República Árabe Saharaui. (Congreso TV)

La congresista Maricarmen Alva Prieto (Acción Popular), presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, recibió este lunes al canciller César Landa, para que informe sobre la política exterior del Gobierno. Esto, luego de la participación de Pedro Castillo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

En un momento, la expresidenta del Parlamento tomó la palabra y visiblemente desencajada criticó las recientes acciones del mandatario. “Es un cliché decir que la política exterior la dirige el presidente. La Cancillería no está pintada, es la que da los lineamientos. Es evidente que el presidente no es que sepa de derecho internacional. No es posible que tengamos relaciones con la República Saharaui, que se suspendan y se rehagan. En un año tenemos tres cambios en la Cancillería”, manifestó.

Minutos antes, Landa había mencionado que el presidente Fernando Belaunde había reconocido a dicha república en su gobierno. Alva dijo que se están mencionando temas de 1984, y desde entonces la política exterior ha cambiado.

“En 1984 había Unión Soviética y también existía el muro de Berlín, y todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas es un territorio de Argelia y no los reconoce Naciones Unidas, y de los 24 países árabes solamente los reconoce uno, no los reconocen los países árabes. ¿Cuál es la razón para que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Son considerados nómades, prácticamente”, aseveró.

Para Alva hay cambios en la política exterior que no se entienden, y que perjudican la imagen del país. Sostuvo que se fue a las Naciones Unidas a dar un discurso polémico, cuando ya tenemos bastantes problemas en el interior del país.

Asimismo, hizo referencia a que le preocupa algo que no está necesariamente ligado al tema de la Cancillería, pero de lo que habló el jefe de Estado en Nueva York, sobre los golpes de estado que son ilegítimos, y que atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular.

