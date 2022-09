Juan Reynoso analizó la derrota de Perú ante México: “Nos vamos con sensaciones positivas”

Juan Reynoso valoró la actuación de sus jugadores en Perú vs México.

Juan Reynoso debutó como entrenador de la selección peruana con una derrota. La ‘bicolor’ perdió por la mínima diferencia ante México con gol de Hirving Lozano en amistoso por fecha FIFA. El ‘Cabezón’ habló con la prensa tras el pitazo final y resaltó los puntos positivos de su equipo, pese al mal resultado en su primera actuación.

“Parece que ambos equipos estuvimos a la altura, tuvimos 20 o 25 minutos del primer tiempo que nos costó adaptarnos a la cancha, se nos hizo difícil en los controles y los pases, pero después el partido fluyó más a favor de nosotros y en el segundo tiempo merecimos más. Esto es fútbol y en una pelota parada, ellos la aprovecharon. En general, creo que nos vamos con conclusiones y sensaciones positivas”, declaró el DT de la ‘blanquirroja’ en conferencia de prensa.

“Cuando mejor estábamos plantados en la cancha, donde creo que jugamos más en cancha rival, nos faltó ese último o penúltimo pase para encontrar la línea. El rival también cuenta y de repente en una que otra nos faltó tranquilidad para definir. Nos vamos conociendo en las buenas y malas, la verdad que hoy me voy con sensaciones positivas porque un poco de lo que trabajamos, se terminó plasmando”, agregó.

Dato: Perú no perdía con México desde hace 14 años. La última vez el elenco ‘inca’ cayó 4-0 ante la ‘tri’ en amistoso.

Juan Reynoso perdió en su debut como DT de Perú. (@SeleccionPeru)

Gol de México ante Perú

Hirving Lozano rompió la igualdad a los 85 minutos en Perú vs México. Los ‘aztecas’ cobraron un tiro de esquina por el sector izquierdo, el cual fue pivoteado por César Montes y el ‘Chucky’ remató por encima del guardameta Pedro Gallese para poner el 1-0 definitivo.

Hirving Lozano puso el 1-0 en el Perú vs México. Video: Latina

Juan Reynoso opinó del amistoso con El Salvador

El ‘Cabezón’ también fue consultado por El Salvador y no dudó en hablar de su próximo rival en esta fecha de amistosos FIFA en la rueda de prensa. El exfutbolista afirmó que planteará cambios, pero eso no quiere decir que no respete al elenco centroamericano, es más recordó un enfrentamiento reciente.

“Nosotros presentaremos variantes como se había anticipado, necesitamos ver y conocer a todos, y sobre eso plantearemos un juego de acuerdo a las características de El Salvador. En alguno ellos nos ganaron en un amistoso, entonces no tenemos que confiarnos porque esta es la esencia del equipo”, exclamó Máximo.

Juan Reynoso analizó al próximo rival de Perú en esta fecha de amistosos FIFA.

Próximo partido de Perú

Después del compromiso con los ‘aztecas’, Juan Reynoso y compañía afrontarán un segundo amistoso con El Salvador. Este se llevará a cabo el próximo martes 27 de setiembre a las 19:00 (hora de Perú) en Audi Field.

Próximo partido de México

Por su parte, el equipo de Gerardo Martino se medirá a otra selección sudamericana. Se trata de Colombia y el encuentro está programado para el martes 27 de setiembre a las 21:00 (hora de Perú) en Levi’s Stadium.

Este no será el único partido de preparación de los ‘charros’, pues jugarán dos más previo a su participación en el Mundial Qatar 2022. Primero, jugará con Irak el 9 de noviembre y después se enfrentará a Suecia el 16 del mismo mes.

Grupo de México en el Mundial

México se ubicó en el grupo C de la Copa del Mundo y competirá con Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Debutará frente a la escuadra europea el próximo 22 de noviembre a las 11:00 (hora de Perú) en el Estadio 974.

