Susel Paredes en contra de que el Congreso le niegue a Pedro Castillo ir a Roma para reunirse con el Papa Francisco

| Fotos: Agencia Andina

El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, anticipó que se tiene presupuestado para el mes de octubre que el presidente Pedro Castillo viaje hasta la capital de Italia para reunirse con el sumo pontífice; ante ello, desde el Legislativo, congresistas como Jorge Montoya y Patricia Chirinos ya han anunciado no estar a favor de una nueva salida del mandatario al exterior.

Susel Paredes, por su parte, ya ha indicado estar en contra de que el parlamento le deniegue el permiso al presidente Castillo para que sostenga una reunión con el Papa Francisco en aras de que se establezca un trabajo conjunto entre la iglesia y el Estado peruano.

“Que le prohíban ir a hablar con el Papa ya es el colmo de la mezquindad, ¿qué de malo tiene que vaya con el Papa?, yo no estoy defendiendo a Castillo, pero también hay cosas que me parecen injustas”.

En un segundo momento, Paredes habló sobre las constantes amenazas por parte de la oposición de vacar al presidente y señaló que la intención de uno de los parlamentarios de la bancada de Renovación Popular es inhabilitar a Dina Boularte para que sea el presidente de la Mesa Directiva quien asuma la presidencia de manera interina, luego de vacar a Pedro Castillo.

“Todos los días hay congresistas que exigen la vacancia, el congresista Montoya por quien tengo aprecio personal dice que antes de vacar a Castillo tenemos que sacar a Dina para que de frente entre el presidente del Congreso”.

Además, la congresista de la agrupación parlamentaria Integridad y Desarrollo, se refirió en cuanto a las reuniones que sostiene el presidente Castillo con uno de sus exministros quien es vinculado con el grupo terrorista Sendero Luminoso; al respecto, Paredes le sugirió al jefe de Estado que evite encontrarse con personajes que tengan este tipo de cuestionamientos.

“Yo le recomiendo que no se reúna con gente polémica o cuestionada, lo que él no tiene es una sentencia (Íber Maraví), yo le recomendaría al señor presidente le hace problemas”.

En otro aspecto, Paredes mencionó la importancia de que la ciudadanía evalúe el rendimiento de los parlamentarios a la mitad de su gestión, precisamente por la baja aprobación que hay por parte de la población hacia el legislativo.

“Es necesario que la ciudadanía nos evalúe a mitad de mandato porque una de las razones de la insatisfacción con el Congreso es que no tienen como calificar nuestro trabajo. Entonces ¿cómo lo califica? señalando a todo el mundo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero eso es injusto porque no todos somos iguales”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO