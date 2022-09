Movistar Play no transmitirá amistosos de Perú ante México y El Salvador

Perú se enfrenta a México y El Salvador previo al Mundial Qatar 2022.

Movistar anunció que los partidos de la selección peruana ante México y El Salvador del 24 y 27 de septiembre, respectivamente, no serán tansmitidos por su plataforma online Movistar Play “ya que los titulares de los derechos de streaming son Latina y FPF Play. Indicaron que ambos duelos podrán ser vistos desde la señal de cable de Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD).

Esta no es la primera vez que Movistar no transmitirá un partido de la blanquirroja a través de sus plataformas online. Lo mismo pasó con el duelo del repechaje ante Australia, donde miles de usuarios se quejaron y convirtieron en tendencia a la empresa por no avisar previamente que no se podrá ver el encuentro que lamentablemente dejó fuera del Mundial de Qatar a la bicolor y marcó el fin de la era Gareca.

Movistar Play no transmitirá los duelos de Perú ante México y El Salvador

¿Dónde ver los partidos de Perú ante México y El Salvador?

Los duelos de la selección peruana ante México y El Salvador serán transmitidos por Latina TV (señal abierta) y Movistar TV (cable), para todo el territorio nacional.

El encuentro de México a disputarse hoy en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, en California, será a las 20:00 horas y también podrá verse por Azteca 7, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, Blim TV.

Pero si te encuentras en Estados Unidos, el partido podrá ser visto vía TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, TUDN USA, Univision.

El martes 27 de septiembre, Perú se enfrentará a El Salvador a las 19:00 horas en el Audi Field Stadium de Washington y, al igual que el duelo ante México este se podrá ver por Latina TV y Movistar. Mientras que en Estados Unidos, los canales autorizados para la trasmisión serán, previo pago, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Amistosos internacionales solo por FPF Play

Latina TV y FPF Play

El canal de Latina tiene los derechos de transmisión de los partidos de la selección peruana y si no tienes una TV cerca, podrás ver su programación de hoy siguiendo estos pasos:

PASO 1: ingresa a la página web de Latina TV en vivo televisión gratis o haciendo clic aquí para dirigirte automáticamente.

PASO 2: haz clic en el botón de “play” que aparecerá en tu pantalla y espera a que culmine la publicidad establecida.

PASO 3: siguiendo esos pasos ya puedes ver en vivo Latina TV.

En el caso de FPF Play, la Federación Peruana de Fútbol habilitó esta nueva plataforma para contenidos exclusivos de la bicolor, por ello ambos amistosos se podrán ver en esta señal.

Para acceder tienes que suscribirte a uno de sus planes (mensual, semestral o anual). El primero tiene un costo de 8.90 soles, mientras que el segundo 39.90 soles y el tercero por 89.90.

Primero te pedirá poner tus datos, luego podrás elegir el plan y finalmente podrás hacer el pago (con tarjeta débito o crédito). Una vez culminado, ya tendrás la posibilidad de ver todo el contenido exclusivo de la selección peruana.

Planes y PPV en FPF Play para los partidos y contenido exclusivo de la selección peruana

Derechos de transmisión

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) indicó, mediante un comunicado, que “la FPF llevó a cabo un proceso de licitación de los derechos audiovisuales con el fin de obtener la mejor propuesta que permita mejorar, explotar, potenciar y desarrollar satisfactoriamente el fútbol profesional peruano”.

“La FPF inició negociaciones de manera directa con 1190 Sports tras recibir una propuesta colaboratiuva de gestión y comercialización integral de los derechos deportivos (de transmisión, imagen y publicidad) distinta, innovadora, eficiente y sostenible a largo plazo. Al respecto, ambas partes han llegado a un acuerdo de entendimiento”, indica en el documento.

Alega además que “el nuevo modelo propuesto por 1190 Sports es asociativo, genera valor compartido y se centra en la gestión y el fortalecimiento de todos los activos y los derechos para permitir su explotación integral, maximizar el valor económico de la Liga 1 y poner al fútbol peruano en el lugar que corresponde”.

“La FPF ha mantenido informados a los clubes a través de la reunión que sostuvo con sus presidentes, 1190 Sports y la FIFA el pasado 31 de agosto, mediante un oficio enviado con los avances del proyecto y con una citació a una reunió informativa que se dará en los próximos días para ahondar sobre los detalles técnicos, económicos y contractuales de este nuevo modelo.

Comunicado de la Federación Peruana de Fútbol sobre los derechos de transmisión de los partidos de la selección peruana.

