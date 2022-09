Inglaterra vs Italia EN VIVO: se enfrentan en el San Siro por la UEFA Nations League 2022

Inglaterra e Italia chocan por la Nations League.

Inglaterra vs Italia: el duelo se realizará este viernes 23 de setiembre en San Siro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Nations League. Los de Roberto Mancini aún tienen latente la posibilidad de avanzar a la siguiente instancia de este certamen, mientras que el equipo de Gareth Southgate necesita sumar para no bajar a la categoría B del torneo europeo.

¿Cómo llegan ambas selecciones? La ‘squadra azzurra’ viene de caer 5-2 ante Alemania. Un doblete de Timo Werner y los goles de Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan y Thomas Muller le dieron la ventaja a los dirigidos por Hansi Flick, mientras Wilfried Gnonto y Alessandro Bastoni descontaron para la visita en Borussia Park.

En cuanto a los ingleses, también perdieron por un resultado abultado frente a Hungría. El elenco de Marco Rossi le marcó cuatro goles a domicilio. Roland Sallai hizo un doblete, Zsolt Nagy y Daniel Gazdag también anotaron para la inesperada victoria.

Hungría goleó 4-0 a Inglaterra por la Nations League.

El último enfrentamiento entre la selección de Italia e Inglaterra sucedió el pasado 11 de junio por la fecha 3 de este torneo. El compromiso terminó igualado sin goles en Molineux Stadium.

Grupo C de la Nations League

- Hungría / 7 puntos.

- Alemania / 6 puntos.

- Italia / 5 puntos.

- Inglaterra / 2 puntos.

Así está el grupo C de Nations League previo al choque entre Inglaterra e Italia.

Horarios de Inglaterra vs Italia

- Perú / 13:45 horas.

- Argentina / 15:45 horas.

- Brasil / 15:45 horas.

- Chile / 15:45 horas.

- Colombia / 13:45 horas.

- Ecuador / 13:45 horas.

- Bolivia / 14:45 horas.

- Venezuela / 14:45 horas.

- Uruguay / 15:45 horas.

- Paraguay / 14:45 horas.

- Estados Unidos (Miami) / 14:45 horas.

- Panamá / 13:45 horas.

- México / 13:45 horas.

- Costa Rica / 12:45 horas.

- Puerto Rico / 14:45 horas.

- España / 20:45 horas.

Canales para ver Inglaterra vs Italia

- Argentina / Star+, ESPN.

- Brasil / Star+.

- Bolivia / Star+.

- Chile / Star+, ESPN.

- Colombia / Star+, ESPN.

- Ecuador / Star+, ESPN.

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

- Panamá / Star+, ESPN.

- Perú / Star+, ESPN.

- Paraguay / Star+.

- Puerto Rico / ViX.

- Estados Unidos / ViX, Fubo Sports Network.

- Venezuela / ESPN, Star+.

- Uruguay / Star+.

Posibles alineaciones: Inglaterra vs Italia

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Emerson; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Jorginho; Wilfried Gnonto, Ciro Immobile y Vincenzo Grifo. DT: Roberto Mancini.

Inglaterra: Aaron Ramsdale; Reece James, Fikayo Tomori, Harry Maguire; Kieran Trippier, Declan Rice, Jude Bellingham, Ben Chilwell; Raheem Sterling, Harry Kane y Phil Foden. DT: Gareth Southgate.

Próximo partido de Inglaterra

Después del choque con Italia, los ingleses se medirán a Alemania el próximo lunes 26 de setiembre a las 13:45 (hora de Perú) en Wembley. La última vez que los ‘tres leones’ vencieron a las ‘águilas’ fue en 2020 por la Eurocopa. Aquella ocasión ganaron 2-0 con goles de Raheem Sterling y Harry Kane.

Próximo partido de Italia

Por su parte, los italianos visitarán a Hungría. Su cotejo está programado para el lunes 26 de setiembre a las 13:45 horas en Puskás Aréna Park. En el partido de ida de este torneo, el conjunto de Mancini se impuso 2-1 en Dino Manuzzi.

