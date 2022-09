Jorge Luis Pinto contó que habría llevado a Claudio Pizarro al Mundial de Rusia 2018: “Hubiera sido útil”

El técnico colombiano tuvo palabras sobre el exfutbolista peruano en varios temas, entre ellos, su ausencia en el Mundial del 2018. (Video: Radio Ovación)

Claudio Pizarro tendrá un partido de despedida este sábado 24 de setiembre en el Weserstadion de Bremen, en donde compartirá un último momento que, en un principio, quiso realizarlo el 2020, pero por la pandemia del COVID-19 y la ausencia de público en los estadios tuvo que postergarlo. Ahora tendrá la chance de jugar y cerrar con broche de oro una larga trayectoria. En ese sentido, Jorge Luis Pinto elogió al exdelantero peruano y admitió que lo hubiera llevado al Mundial de Rusia 2018 si era el entrenador.

“Es doloroso para Claudio no haber jugado un Mundial. Yo lo hubiese llevado y en los tres partidos lo hubiese metido de cambio porque entiendo su edad y todas las cosas que se dicen sobre eso. Pero en 20 o 30 minutos hubiera sido supremamente útil”, comentó el técnico colombiano en una entrevista para Radio Ovación.

Y es que en esa temporada, el ‘Bombardero de los Andes’ militaba en el Colonia de la Bundesliga. El equipo no andaba en un buen momento y coqueteaba con el descenso, algo que se terminó concretando. El desempeño futbolístico del peruano tampoco era el mejor, ya que tuvo bastantes lesiones y solo pudo jugar en 16 encuentros, en donde pudo anotar un gol y brindar una asistencia.

Claudio Pizarro en un partido con el Colonia en la Bundesliga alemana. (Bundesliga)

Con esos antecedentes y ante la imposibilidad de contar con Paolo Guerrero (sancionado por la FIFA por dar positivo en control antidoping), la prensa nacional rápidamente pensó en Pizarro, básicamente por su experiencia en el balompié europeo. Sin embargo, el seleccionador Ricardo Gareca optó por esperar al ‘Depredador’ hasta último momento, hasta que finalmente lo llevó a la cita mundialista (previo permiso especial), en detrimento de Claudio, quien no pudo disputar dicho certamen y que, posteriormente, lamentó no haber estado.

Al final, la ‘bicolor’ perdió ante Dinamarca y Francia. Solo pudo ganarle a Australia, aunque en los primeros duelos había una sensación de que faltaba definición y una cuota de mayor experiencia ante rivales con predominancia física.

Debut en Alianza Lima

Por otro lado, el DT ‘cafetero’ confesó que fue él quien hizo debutar al exatacante cuando dirigía a los ‘blanquiazules’. “Hizo su debut conmigo en Alianza Lima. Me acuerdo de que debutó contra Colón en Santa Fe por Copa Libertadores, jugando los últimos 30 minutos”, dijo.

Rendimiento con la selección peruana

Asimismo, Jorge Luis Pinto explicó el posible motivo por el que Claudio Pizarro no rindió con la ‘blanquirroja’ casi al mismo nivel como lo hizo en sus clubes. “Pienso que después de su éxito en Werder Bremen, Bayern Múnich, etc., la selección no lo encontró en su momento debido. Tanto la selección como quienes la dirigieron no creyeron mucho en Claudio. Él es un inminente definidor, de área, que en cualquier momento convierte. De pronto, no tuvo la dinámica que querían algunos, pero venía de Europa”, señaló.

“Creo que le debieron haber dado sus partidos y que Pizarro haya aceptado un poco de sacrificio para que se imponga como titular en la selección”, agregó.

Claudio Pizarro fue capitán de la selección peruana. (USI)

Faceta humana

Para finalizar, el estratega de 69 años no dejó de lado la faceta humana del exartillero y resaltó su calidad como persona. “Es uno de los modelos de jugador profesional. Es de los que se cuidan, bien hablado, aportante para el equipo, un gran compañero y un gran hombre. Aparte de su calidad futbolística como hombre de área, a Claudio hay que valorarle todo lo que es como persona, porque es un fuera de serie como persona. A pesar de que su familia tenía un roce en el Perú, siempre fue humilde y sencillo”, sostuvo.

