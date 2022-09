Comas: trabajador pierde la vista y denuncia a empresa de no hacerse cargo de su tratamiento

Joven sufre accidente laboral y pierde la vista|VIDEO: ATV

En el distrito de Comas, un trabajador denunció a la empresa Zinc Industrias Nacionales S.A luego de sufrir una quemadura con una manguera neumática cuando se encontraba laborando. El trágico accidente ocasionó que perdiera la vista del lado izquierdo, pero la empresa se niega a asumir los gastos médicos, según relató el joven.

Además, manifestó que los lentes que tenía puesto no le protegían, debido a que no era el indicado para este tipo de trabajos, el cual fue informado desde un principio al ingeniero. “(...) le indiqué al ingeniero de seguridad industrial Carlos Oré que no eran los lentes indicados, pero me dijo que todos trabajaban con eso. El óxido de zinc en polvo a 120 grados se incrustó en mi vista” declaró a ATV.

“En las dos vistas me cayó, pero me llevaron al baño, me comenzaron a echar agua. El ojo derecho estaba rojo, pero no había mucha quemadura. En cambio, en el izquierdo sí e incluso en el tópico de la empresa me lavaron con suero, me parcharon y me mandaron a seguir trabajando. Yo le dije al ingeniero Carlos y a la asistenta social Zulema Villacampa que está que me duele, pero me dijeron sigue trabajando”, contó.

Luego del fuerte dolor que aquejaba en uno de sus ojos, activaron su seguro y fue trasladado a una clínica, donde le informaron que presentaba quemadura del 80% en la córnea, por lo que le dieron descanso médico por seis meses. A pesar de ello, la empresa le habría solicitado ir al laboral, sino lo despedían por abandono de trabajo.

Comas: trabajador pierde la vista y denuncia a su empresa de no hacerse cargo de su tratamiento. Foto: ATV

“Me dijeron que tenían que ir a laborar porque yo debía horas. Me dijeron que, si no iba, me iban a despedir por abandono laboral”, relató.

Sunafil intervino

De acuerdo con la información de ATV, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) intervino ante este caso, lo cual la empresa fue multada por un monto de S/32 mil 761, pero no se solicitó una indemnización para la víctima.

“A raíz que yo le procedo la demanda por el Ministerio de Trabajo yo ya no tengo acceso y la Sunafil me dice que hasta ahí es su participación sin ningún beneficio e incluso no hicieron la conciliación respectiva. (...) El Poder Judicial archivó mi caso”, respondió ante la pregunta si fue despedido.

Asimismo, el programa periodístico se comunicó con la asistente social de la empresa y manifestó que el área legal deberá responder sobre la situación de Óscar Salinas.

