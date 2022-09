Keiko Fujimori critica a Pedro Castillo: “Tenemos al mentiroso más grande en Palacio de Gobierno”

Keiko Fujimori llamó "mentiroso" a Pedro Castillo por no cumplir sus promesas de campaña. (Infobae Perú).

Este viernes, Keiko Fujimori se refirió a la gestión presidencial de Pedro Castillo durante su visita a la ciudad de Piura. La lideresa de Fuerza Popular llamó “mentiroso” al jefe de Estado por no cumplir con sus promesas de campaña y lo responsabilizó de la crisis en el que se ve envuelta la economía del país.

En declaraciones a la prensa nacional, la hija de Alberto Fujimori señaló que el Perú ha sufrido mucho por la pandemia y que esta situación se debe a los malos manejos de las diferentes autoridades, “a eso le sumamos la situación económica que se ha ido enfriando y, claro, a la incapacidad y todas las denuncias que hay en este Gobierno. La situación podría llevarnos a momentos de desesperanza”.

Para Fujimori Higuchi, Castillo Terrones no tiene la capacidad para gobernar por lo que su salida del poder es la única solución. En ese sentido, consideró necesario que el presidente presente su renuncia al cargo o que el Congreso de la República logre la vacancia presidencial.

“Si no se dan estas opciones, mi posición personal es que debería optarse por un adelanto de elecciones. Soy consciente que esta posición no se ha debatido en nuestro partido, los congresistas no están sujeto a un plan operativo y hay opiniones diferentes, pero al ser una postura que tiene discrepancias, apelo a que se haga un análisis a conciencia y al hacerse me ratifico que si no se encuentra una salida, se debería optar por un adelanto de elecciones”, sostuvo.

Por otro lado, Keiko Fujimori instó a los candidatos municipales y regionales de su partido a que recorran las jurisdicciones por la que postulan para que así puedan conocer la realidad que se vive en esos lugares. “Es muy importante que recorran sus distritos, que escuchen, que sientan y vean cuál es la realidad”, mencionó.

En esa misma línea, les pidió cumplir sus promesas de campaña y no ser como el jefe de Estado a quien llamó “mentiroso”.

“Lo segundo que recomiendo es que prometan lo que van a cumplir porque para mentirosos nos sobran, tenemos al mentiroso más grande en Palacio de Gobierno, que no ha hecho absolutamente nada”, señaló Keiko.

Keiko Fujimori asegura que no postulará a la presidencia

keiko Fujimori no será candidata presidencial en un eventual adelanto de elecciones.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que la lideresa de Fuerza Popular se manifiesta a favor del adelanto de elecciones para que se elija a un nuevo o nueva presidente de la República.

Hace una semana, la excandidata presidencial utilizó sus redes sociales para asegurar que si se concreta ese adelanto de elecciones no participará en el proceso y solo será una “activista”.

“Si se adelantan las elecciones no seré candidata a la Presidencia, pero sí seré una activista en búsqueda del consenso para salir de este estancamiento. En todos los escenarios la salida pasa por informarnos, involucrarnos y dar la lucha como ciudadanos”, sostuvo.

“Podríamos quedarnos horas hablando de los escándalos de corrupción y errores de este Gobierno, pero ahora es tiempo de soluciones. Muchos me preguntan cuándo va a terminar esta situación, cómo podemos salir de esta crisis. Vivimos en una incertidumbre constante”, agregó.

Aunque Keiko Fujimori ha negado públicamente una próxima candidatura a la presidencia, hay muchas personas que ponen en tela de juicio sus expresiones debido a que en el 2016, luego de perder contra Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que para el 2021 no habría ningún candidato que llevase su apellido, sin embargo postuló a los comicios de ese año.

