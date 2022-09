Elecciones 2022: Candidatos que aspiran gobernar la región La Libertad y la provincia de Trujillo

Las próximas autoridades liberteñas tienen que enfrentar problemas sociales como la inseguridad ciudadana, la informalidad del transporte y la expansión del comercio ambulatorio.

La inseguridad ciudadana y la ola de asesinatos a sangre fría por ajuste de cuentas son los problemas que no encuentran una solución desde hace más de una década en las distintas provincias de La Libertad y su capital Trujillo. A pesar que las autoridades han prometido en sus distintas campañas políticas ponerle un alto al crimen organizado cada vez más se extiende el dominio de bandas criminales en esta región norteña del país.

A esta problemática también se han sumado otras como la expansión del comercio ambulatorio en las zonas urbanas de la Capital de la Primavera, el deterioro de las autopistas de las principales calles y avenidas, el abandono de obras que se han dejado inconclusas, la informalidad del transporte público que ha puesto en vilo a la población ante los constantes asaltos en taxis colectivos y microbuses, así como los cobros de cupos.

Y próximos a las Elecciones Regionales y Municipales de este 02 de octubre en todo el Perú, los candidatos en esta región del país ya vienen desplegando su maquinaria política ofreciendo soluciones a estas problemáticas; sin embargo, el sociólogo y expresidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en La Libertad, Juan Gamarra Nieto, indicó a Infobae que los ánimos del electorado liberteño son de desazón por la oferta de postulantes en estas votaciones.

“Los ánimos de la población todavía no son muy abiertos al interés de estas elecciones porque hay bastante hartazgo de la actual clase política; y ya no le toman tanto interés a la política nacional por los continuos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo y las cuestiones de corrupción. Hoy la gente anda más preocupada por su sobrevivencia a que esperar algo del gobierno y los políticos”, indicó el experto en política.

No obstante, el sociólogo sostuvo que la campaña política en La Libertad se va a calentar recién entre la segunda quincena de agosto y la última semana de septiembre, considerando que el perfil del votante peruano siempre espera a último momento para tomar una decisión y definir su voto por algún candidato que le haya colmado sus expectativas. “Pero ante la crisis política y falta de credibilidad y confianza de los políticos hay poco que esperar de ellos”, agregó.

Candidatos al Gobierno Regional

Antes del análisis de los candidatos que podrían ocupar el sillón del Gobierno Regional de La Libertad. Según el portal Voto Informado, los aspirantes a gobernadores son ocho, entre ellos se encuentra el excandidato a la presidencia de la República y dos veces gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta de Alianza para el Progreso; luego está el excongresista aprista Elías Rodríguez Zavaleta que se ha sumado al movimiento político Trabajo más Trabajo. También, en la fila de candidatos se ha sumado otra exaprista y exvicepresidenta del gobierno regional de La Libertad, Mónica Sánchez Minchola del Movimiento Regional Fortaleza Perú.

En otros candidatos aspirantes al cargo de gobernador de La Libertad se encuentran Alfonso Paúl Ibáñez Carranza de Acción Popular; Miguel Ángel Vivanco Reyes de Fuerza Popular; Marino Lavado Valdivia de Súmate; Johana Lozada Baldwin de Somos Perú y Marino Yupanqui Miñano de Nueva Libertad; mientras que las candidaturas de los partidos Renovación Popular y Perú Libre fueron declaradas improcedentes.

Candidatos al Gobierno Regional de La Libertad

Exapristas participan en elección

Como se recuerda La Libertad y Trujillo ha sido siempre el bastión del partido aprista, fundado por el político trujillano y presidente de la Asamblea Constituyente de la República del Perú de 1978 y 1979, Víctor Raúl Haya de La Torre, pero en esta elección el movimiento político de la estrella no participará debido a que su inscripción fue cancelada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que no alcanzó el porcentaje suficiente de votos válidos en las últimas elecciones generales.

Sin embargo, varios apristas de la vieja guardia tuvieron que abandonar el partido de la estrella para incorporarse a movimientos regionales independientes para seguir vigentes en la política. En ese sentido, Gamarra Nieto indicó que en esta elección se sigue incidiendo con el reciclaje de políticos de vieja guardia que en su mayoría son exapristas metidos ahora en movimientos políticos, tal es el caso de Elías Rodríguez y Mónica Sánchez que postulan por el Gobierno Regional y Martín Sifuentes que postula a la alcaldía de Trujillo.

El excongresista Elías Rodríguez Zavaleta se postula a gobernador con la lista de Trabajo Más Trabajo.

“Los exapristas de la vieja guardia están desperdigados como entre tres y cuatro movimientos regionales en La Libertad y la gente comenta que son los mismos de siempre con el mismo discurso y con las mismas mañas. Entre otro de los excompañeros está Carlos Calderón, quien postula a la alcaldía de Trujillo. Por el hecho de haber sido de la estrella que se apagó, de alguna manera es una pequeña mochila que cargarán cada uno de estos candidatos”, declaró Gamarra.

El apepista que aún sueña con ser presidente

A nivel del gobierno regional, uno de los candidatos más conocidos es César Acuña Peralta, fundador del partido Alianza para el Progreso (APP) y quien aún sueña con ser presidente de la República, intentará de convencer nuevamente al electorado liberteño para alcanzar por tercera vez el cargo de gobernador regional en La Libertad.

Según Gamarra Nieto, APP es el partido más organizado y que más dinero invierte en su maquinaria electoral en todo el país; sin embargo, sobre en el también dueño de la Universidad César Vallejo (UCV) hay una mochila muy pesada debido a que su bancada apepista y que hoy preside el Congreso de la República ha manejado un papel nefasto en la política peruana.

(Andina)

“El termómetro de la gente en la calle comenta que Acuña abandonó el gobierno regional para ser candidato a la presidencia, dejando a la deriva y sin rumbo a La Libertad; y ahora él viene a decir que le den otra oportunidad y que quiere sacarse el clavo esta vez haciendo un mejor gobierno. Por situaciones como esta, la gente está en estado catatónico a nivel de la política”, dijo el sociólogo.

En cuanto a su rival más fuerte, el exaprista Elías Rodríguez Zavaleta es quien podría hacerle algo de competencia a César Acuña. “El excongresista tiene mucha experiencia en política, y también está invirtiendo en una campaña política millonaria, ya que muchos carteles y afiches se ven del político en toda la región; sin embargo, hay mucha gente que tiene mucha memoria de los antecedentes de estos candidatos”, expresó Gamarra.

Candidatos al sillón municipal de Trujillo

De acuerdo al portal Voto Informado, los aspirantes al sillón municipal de la provincia de Trujillo son once, entre ellos se encuentra el polémico alcalde del distrito de Moche, Arturo Fernández Bazán, quien postula ahora por las filas del partido Somos Perú. Anteriormente, militaba en Alianza por el Progreso (APP), pero fue expulsado del partido por discrepancias con sus partidarios. El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad lo sentenció a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de 5.000 soles por el delito de difamación en agravio contra la teniente policial Nataly Estefany Rojas.

¿Qué sucedió? En el 2021 el alcalde de Moche se opuso a que el personal de Salud a cargo de la vacunación en el distrito; se lleven las vacunas sobrantes tras la culminación de su horario de inmunizaciones contra la COVID-19. Luego del altercado, Fernández fue llevado hacia la comisaría de Moche por la policía local, el que era dirigido por la teniente Estefany Rojas.

Alcalde de Moche, Arturo Fernández.

Pasado este episodio, Fernández, a través de un video, se pronunció sobre el trabajo de la oficial Rojas, asegurando que no volverá a tratar con ella porque “no tiene personalidad y todo lo dirige hacia el costado”. Además, añadió frases sexistas entre los calificativos contra la oficial. “Así no se hace, póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem luchando como se requiere, no metidos en sus oficinas calentando el asiento con ese traserazo”, culmina el video.

Entre otros escándalos del controvertido candidato se recuerda que le envió una carta escrita con sangre al expresidente Martín Vizcarra, por los muertos en la pandemia, así como el rechazo de un reconocimiento que le hizo el propio presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en Palacio de Gobierno. También se le recuerda por ser el promotor de los huacos eróticos como atractivo turístico de Moche.

En la lista de aspirantes a la alcaldía de Trujillo también se encuentran José Ruíz Vega de Alianza para el Progreso; el exaprista Carlos Calderón Carvajal de Renovación Popular; Martín Sifuentes Palacios de Trabajo más Trabajo; Isidro Pretell Álvarez del Partido Frente de la Esperanza 2021; Víctor Hugo del Carpio Sedano de Súmate; Manuel Alejandro Montoya Cárdenas de Avanza País; Jorge Luis Salvador Villacorta de Fuerza Popular, Verónica del Socorro Torres Bravo de Movimiento Regional Fortaleza Perú; Rogger Abel Taboada Rodríguez de Perú Libre y Elsa Cabrera Ordoñez de Nueva Libertad.

Candidatos a la alcaldía de la provincia de Trujillo

