Chris Martin invitó a una fan a su concierto y le regaló entradas para el show de Coldplay en Lima

No cabe duda que la presencia de Coldplay en Perú ha causado gran revuelo. La banda británica hizo retumbar el Estadio Nacional con sus conciertos el 13 y 14 de setiembre como parte de su gira internacional ‘Music of the Spheres’. En su paso por Lima, los ingleses dejaron múltiples momentos en la memoria de todos sus fanáticos peruanos, los cuales también fueron registrados y se volvieron viral en las redes sociales.

A través de la plataforma de TikTok, una usuaria contó su experiencia con los cantantes y rápidamente, los usuarios no dudaron en replicarla. Y es que, la cibernauta sorprendió al grabar al líder de la agrupación, Chris Martin, invitando a su hermana al espectáculo.

“Cuando Chris Martin y Jonny Buckland invitan a tu hermana a su concierto”, se lee sobre las imágenes de los músicos en pantalla. “Hola Alejandra, soy Chris y yo Jonny, estás invitada a nuestro show esta noche y mañana también. Adiós”, se le escucha decir al compositor enviando un beso a la cámara.

La internauta se mostró sorprendida y compartió el preciso momento en el que su hermana se entera que tiene entradas gratis para el show de Coldplay y no duda en salir de su casa para ir al lugar. Asimismo, la grabó mientras disfrutaba de “Fix You”, “Paradise” y el resto de las canciones que no pudieron faltar en la gran noche.

“Hasta ahora no lo podemos creer, muchísimas gracias chicos, son personas increíbles”, escribió la internauta identificada como Mafe Angulo. Rápidamente, su vídeo se viralizó en la plataforma de TikTok y ha ganado más de 400 mil reproducciones en las últimas horas, además de cientos de comentarios celebrando la suerte de la joven. “Quedé en shock”, “Que afortunada”, “Que suerte tienen algunos”, fueron algunos de los textos.

