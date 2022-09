“Ya”, el adverbio que tiene una gran cantidad de significados en Perú y la RAE. (Composición/iStock)

Existen diversas palabras que según su uso pueden variar en cuanto al significado. Inclusive términos muy cortos como los monosílabos logran expresar un mensaje completo. En América Latina se da este evento y Perú cuenta con varios de estos casos.

El adverbio “ya” es el protagonista en esta ocasión. En diversas plataformas digitales podemos observar cómo las personas resaltan el uso del monosílabo “ya” en Perú, que según su uso puede expresar prisa, estar de acuerdo, dudas, entre otros aspectos más.

¿Qué significa “ya” según la RAE?

Este adverbio tiene varios significados y los que destacan son los siguientes:

- Denota el tiempo pasado.

- Inmediatamente, ahora mismo. Siempre que se utilice en sentido enfático.

La Real Academia Española (RAE) le da varios significados a esta palabra y estos son algunos otros:

Conoce el significado de la palabra “indemne”, según la RAE

- En el tiempo presente, haciendo relación al pasado.

- En tiempo u ocasión futura.

- Finalmente o últimamente.

- Luego, inmediatamente.

- Como conjunción distributiva.

- Para conceder o apoyar lo que nos dicen.

DATO: Esta palabra proviene del latín iam y su uso era constante.

Significados de “ya” en Perú

En Perú el uso de “ya” es bastante amplio. A la fecha este adverbio incluso ha reemplazado el uso del monosílabo “sí” para afirmar que uno está de acuerdo con algo, según la lingüista Martha Hildebrandt, en una columna de opinión que hizo para el diario El Comercio.

Pero también se emplea para preguntar si alguien está listo e indicarle que se apure extendiendo su pronunciación dentro de una pregunta.

(Freepik)

A continuación, conoce las diferentes formas de usar el “ya” en Perú.

- Ya...: Continúa.

- ¡Ya!: Sí

- ¿Ya?: Apúrate

- ¡Yaaa!: Detente, para o es suficiente.

- Pero ¡ya!: Ahora mismo

- ¿Ya?, ¿ya?, ¿ya?: Dí que sí.

- Ya está: Listo, terminado.

- Ya no ya: Fabuloso, no hay mejor.

- Y ya…: Eso es todo.

- ¿Qué, ya?: ¿Tan rápido?

- Ya… ¿y?: No es tu problema, no me importa.

- ¡Ya pues!: Por favor

- Ya pues: De acuerdo.

- Ya, ¡mira!: No olvides lo acordado.

- Ya, ya, ya: Entendido, no insistas.

- Ya está: Está listo

Uso del monosílabo "ya" en Perú. (Captura)

A continuación, te mostramos algunos ejemplos usados dentro de una conversación común en Perú.

- Javier, préstame tu carro, por favor. Esta noche es importante para mi ¿Ya?, ¿ya?, ¿ya?

- Ya no ya, ese vestido naranja resalta tu belleza.

- Tenía sueño, pero ya pues, vamos. No dejaré que vayas sola.

- ¿Vamos de paseo a Cancún?

¡Ya!

- Tienes que firmar todos los documentos que te pidan, como la visa, pasaporte, boleto, cuentas…

Ya, ya , ya.

Portada del libro de Martha Hildebrandt. (Peruanismos)

¿Qué son los peruanismos?

El peruanismo es la expresión o vocablo propio de los peruanos. La Real Academia Española (RAE) nos da otros significados similares, entre ellos tenemos los siguientes:

- Palabra o uso propios del español hablado en el Perú.

- Cualidad o condición de peruano.

- Amor o apego a lo peruano.

Hay que resaltar que un peruanismo, puede convertirse en un americanismo, sin perder el reconocimiento de su lugar de origen. Un claro ejemplo es la palabra cancha, que proviene del idioma quechua y que hoy en día se utiliza en varios países hispanohablantes y que tiene varios significados, donde prevalece el que se refiere al espacio utilizado para realizar deportes o el que está ligado a la gastronomía. Como americanismo se le da la connotación de habilidad a través de la experiencia.

SEGUIR LEYENDO