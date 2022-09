Covid-19: Minsa informó que cuarta dosis no es indispensable para ingresar a lugares cerrados

Ministerio de Salud informó sobre el ingreso a espacios abiertos.

A través de un comunicado de prensa, publicado en sus redes sociales, el Ministerio de Salud advirtió sobre los nuevos requisitos para ingresar a espacios cerrados.

Uno de los principales anuncios de este sector, es que las personas que aún no cuentan con la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19, no están impedidas de acceder a lugares que no estén ubicados al aire libre.

De esta Manera, el Minsa, despejó algunas interrogantes que realizaban algunos ciudadanos en las redes sociales, solicitando detalles sobre el acceso a espacios cerrados.

Minsa informó todo sobre la cuarta dosis en Perú. REUTERS/Hannah Beie

Sin embargo, las autoridades recuerdan la importancia de completar el esquema de vacunación contra la covid-19 y seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad.

“Recomendamos que se continúe con el uso correcto de las mascarillas, distanciamiento físico, evitar lugares cerrados y de preferencia acudir a espacios abiertos”, subrayaron.

Cuarta dosis

En el documento oficial, se señala que que la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 “no es requisito para ingresar lugares que no son abiertos”.

Como parte del contenido del escrito, también se comparte el listado de los lugares donde es necesario presentar el carné de vacunación con tres dosis.

“Los espacios cerrados donde se debe presentar el carné de vacunación para ingresar son: centros comerciales, mercados, supermercados, locales de asociaciones deportivas, locales de entretenimiento”, mencionan en el documento.

COVID-19 en Perú: se registran 458 nuevos contagios y 16 fallecidos en las últimas 24 horas

“Conciertos, teatros, cines, gimnasios, iglesias, restaurantes y otros espacios de aglomeración, con excepción de los centros laborales”, añade el Minsa.

Es importante precisar que, de acuerdo al Decreto Supremo Nº108-2022-PCM, se exige el carné de vacunación a las personas mayores de 18 años, quienes deben acreditar tener tres dosis de la vacuna contra la covid-19 en el Perú o en el extranjero.

Minsa y Arzobispado de Lima acercan vacunación en parroquias

Por otro lado, hace algunas horas, el Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre un trabajo que viene desarrollando en conjunto con el Arzobispado de Lima y la asociación Voces Ciudadanas.

Estas tres instituciones, vienen realizando jordanas de inmunización contra el covid-19 en diversas parroquias de una serie de distritos den Lima Metropolitana.

Según explicaron, el objetivo es proteger a las personas vulnerables que por diversas situaciones no pueden acercarse hasta un centro de vacunación.

Personal de la salud se prepara para aplicar varias vacunas contra la covid-19. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Durante el lunes 12 de setiembre, un grupo de brigadas de Salud se trasladaron hasta la parroquia San Marcelo del Cercado de Lima, donde se encontraron una gran cantidad de menores de edad y adultos mayores que no habían recibido hasta el momento sus dosis completas.

“Es importante que los jóvenes conozcan que después de un tiempo de haber recibido la tercera dosis es necesario reforzar los anticuerpos para no estar desprotegidos. Por ello, los invito a acercarse a los centros de vacunación para seguir protegiéndose. No debemos bajar la guardia ante esta enfermedad”, explicó la licenciada María Elena Martínez, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones del Minsa.

Asimismo, precisó que esta estrategia descentralizada se realizó de manera simultánea en las parroquias Santa Rosa en Lince y San José Obrero en Barranco, a fin de acercar la vacunación a las personas que tienen vacunas pendientes.

Del mismo modo, la especialista indicó que con la actualización del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 se incluye la inmunización de toda la población a partir de los 6 meses de vida hasta los 4 años 11 meses 29 días; es decir, menores de 5 años.

